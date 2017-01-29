29.01.2017
Live By Night / Gecenin Kanunu
Affleck ayrıca, Dennis Lehane’in çok satan ödüllü romanından filmin senaryosunu da yazdı.
Film, Affleck’in yine Lehane’den uyarladığı takdir gören dram filmi Gone Baby Gone‘dan sonra yazarla ikinci işbirliği.
Gecenin Kanunu, 1920’lerde içki yasağının devam ettiği ve içki satışının da yer altında gansterler tarafından gizlice sürdürüldüğü zamanlarda geçiyor.
Güç ve para kazanmanın fırsatı, yeterli hırsı ve siniri olan her erkek için vardır ve Boston Polis amirinin oğlu Joe Coughlin, uzun zaman önce katı kurallarına yasadışı bir insan olmak için sırtını dönmüştür.
Ancak suçluların arasında bile kurallar vardır ve Joe güçlü çete liderinin parasını ve kız arkadaşını çalarak en büyük kuralı çiğnemiştir.
‘Gecenin Kanunu’nun yapımcılığını; Appian Way tarafında Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street, Out of the Furnace) ve Jennifer Davisson (The Ides of March, Orphan), Perl Films tarafında ise Ben Affleck ve Jennifer Todd (Alice in Wonderland, Across the Universe) tarafından üstlenildi.
Filmin yönetici yapımcıları; Chris Brigham, Dennis Lehane ve Chay Carter.
Kamera arkası ekibinde Affleck, üç kez Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Robert Richardson, Oscar adayı yapım tasarımcısı Jess Gonchor (True Grit, Foxcatcher), Oscar ödüllü editör William Goldenberg (Argo), Oscar adayı kostüm tasarımcısı Jacqueline West (The Curious Case of Benjamin Button, Argo) ile işbirliği yaptı.
Filmin muzikleri ise Harry Gregson-Williams (The Martian, Gone Baby Gone) tarafından bestelendi.
Bir Warner Bros Pictures sunumu olan, Appian Way/Pearl Street yapımı ‘‘Gecenin Kanunu’’nun, dünya çapında bir Warner Bros. Entertainment Şirketi olan Warner Bros. Pictures, tarafından dağıtılması bekleniyor.
Filmin Türkiye vizyon tarihi 3 Şubat 2017’dir.
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