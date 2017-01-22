Annesinin ani ölümünden sonra Kabakçık, yardımsever bir polis memuru olan Raymond tarafından kendisiyle aynı yaşlardaki çocukların olduğu bir yetimhaneye bırakılır.
Kabakçık önceleri bu garip ve zaman zaman düşmanca olan yeni mekanda kendine bir yer bulmakta zorlanır; ancak Raymond’ın yardımı ve yeni bulduğu arkadaşları sayesinde, zamanla güvenmeyi, gerçek sevgiyi ve kendine ait yeni bir aile bulmayı başaracaktır.
Ma Vie de Courgette/ Kabakçığın Hayatı, İsviçre'nin En İyi Yabancı Film adayı.
Yönetmen: Claude Barras
Senaryo: Gilles Paris (roman), Céline Sciamma
Yapım: 2016, İsviçre / Fransa, 66'
8 /10
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