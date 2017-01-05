'mmknmrtb 2016'nın Kısa Analizi

Özgün eleştirilerle güçlendirilmiş, sinema ağırlıklı bir kültür ve sanat sitesi özelliği taşıyan güzide blogunuzun 2016 yılı içerik muhasebesini yaptığımızda görüyoruz ki yıl boyunca toplam 512 yazı girilmiş (geçen yıl bu sayı 427 idi).
55'er adetle en çok yazıyı, Kasım ve Aralık aylarında; en az yazıyı da 21 adetle, Temmuz ayında girmişiz..
2016 yılı içinde -her biri on binlerce kez tıklanmış- en çok okunan 10 yazıyı belirlediğimizde ise gördük ki; 7 adet yazıyla ağırlık yine sinema kategorisinde..
Yalnız bu yıl öyle önemli ve öyle çok şaşırtıcı bir farklılık ortaya çıktı ki, tecrübeli bir mütevelli heyeti olarak biz bile hâlâ şaşkınlık içindeyiz..
Her yılsonu yaptığımız analizlerde en çok okunan 10 yazının tamamı sinema üzerineyken, bu yıl, iki ayrı sanat dalından 3 yazı bu sıralamada yerlerini aldı; hem de ilk üçe yerleşerek!.
Bir 'fotograf sergisi' haberi olan, "'kadıNgözÜyle fotoğraf grubu' ilk nü sergisini Fransa’da açıyor!" başlıklı yazının -hem de büyük fark atarak- ilk sıraya yerleşmesinin nedenleri üzerine çok düşündük; lâkin, sağlıklı bir neticeye ulaştığımızı söylemek zor..
Olası nedenleri ise şöyle sıralamak mümkün: Başlıkta geçen "nü" sözcüğünün etkisi.. belki olabilir; yazıda yer alan "çıplak" erkek arkadaşlar.. eh sanki!.
Belki de en mantıklısı, fotoğrafçı kadın dostlarımızın sayıca fazlalığı olsa gerek; düşünsenize, kendileri bir kaç kere girip baksalar habere ve onların, sayıları binleri bulan akraba ve dostları!.
Neyse efendim.. bu yazının espri eksikliğini de bi şekilde giderdiğimize göre, sayımlamalara (istatistik) devam edebiliriz..
Listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşen "Tiyatro" kategorisi, bizi en çok memnun eden sonuçlar oldu..
Biri eleştiri, diğeri ise sadece bir haberden ibaret olan bu yazıların gördüğü rağbeti, son yıllarda tiyatro sanatına verdiğimiz ciddi desteğin bir yansıması olarak görüyoruz..
Tanıtım ve -özellikle de- tenkit yazıları anlamında oldukça yalnız bırakıldığını düşündüğümüz tiyatro camiasına olan naçizane katkımızın bu yılda da süreceğini bildiririz..
4'ten 10'a kadar sıralanan 7 "Sinema" yazısından 5'inin, filmlerin 'yapım notları'; 2 yazının da 'kritik' kapsamında olduğunu belirtir, 'En Çok Okunanlar' sıralamasına giren bu eleştiri yazılarının -özellikle ağırlık verdiğimiz- 'Yerli Film' özelliği taşımasının, bizleri ayrıca mutlu kıldığını da eklemek isteriz..
İşte.. 2016 yılında en çok okunan yazılardan oluşan o sıralı ve seksi liste ::
1) 'kadıNgözÜyle fotoğraf grubu' ilk nü sergisini Fransa’da açıyor!
2) Bitiyatro :: Vurgun - Üç Oyun
3) AYSA sunar: Kurusıkı
4) A Good Dinosaur / İyi Bir Dinozor
5) Fuocoammare / Fire at Sea / Denizdeki Ateş
|Vurgun - Üç Oyun
6) Zootopia / Zootropolis: Hayvanlar Şehri
7) The Big Short / Büyük Açık
8) Ben-Hur
9) Kocan Kadar Konuş: Diriliş :: Yer Elması'nın Düğünü
10) Kaçma Birader :: Yozgat - Beyoğlu Güldürü Hattı
|Kurusıkı
Son olarak, bu 'kısa analiz'i epeyi uzatacak olan, 'genel sayımlama' sonuçlarını da şuracığa bırakıveriyoruz ::
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4) İncir Reçeli :: Bence de İyidir
5) Cihat Burak :: Resmin Evliya Çelebi'si
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Efenim.. Seneye görüşmek üzere, hepinize -mümkünse eğer- güzel bir yeni yıl dileriz..
mmknmrtb mütevelli heyeti
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