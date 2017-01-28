'Moonlight' 8 dalda Oscar adayı!.

12 Yıllık Esaret ile En İyi Film Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in yapım şirketi Plan B’nin arkasında olduğu film, zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak bir büyüme hikayesi anlatıyor.
Metacritic’te 100 üzerinden 99 puanla “tüm zamanların en yüksek puanlı dördüncü filmi” konumunda olan film ülkemizde 17 Şubat’ta vizyona girecek.
26 Şubat’ta sahiplerini bulacak 89. Oscar Ödülleri’nde Moonlight / Ayışığı'nın Oscar için yarışacağı dallar şöyle:
· En İyi Film
· En İyi Yönetmen (Barry Jenkins)
· En İyi Uyarlama Senaryo (Barry Jenkins ve Tarell Alvin McCraney)
· En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Naomie Harris)
· En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mahershala Ali)
· En İyi Kurgu (Joi McMillon, Nat Sanders)
· En İyi Görüntü Yönetimi (James Laxton)
· En İyi Özgün Müzik (Nicholas Britell)
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