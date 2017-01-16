Müzik tutkunlarının odağında yine '!f music' olacak!.

İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinin beşinci yılında !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, müzik tutkunlarını memnun edecek filmlerle geliyor.
The Rolling Stones’dan Oasis ve X Japan’a, ikon müzik insanlarının filmleri Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek, festivalin !f music bölümü bu yıl da müzik tutkunlarının odağı olacak.
!f music’in bu yılki mottosu ise #ŞifaOlsun!
The Rolling Stones Küba’da!
!f music’in en heyecan veren filmlerinden ilki, efsanevi The Rolling Stones’un 2016 turnelerinin son ayağı olan Havana konserinin perde arkasını anlatan The Rolling Stones Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America/The Rolling Stones: Latin Amerika'da Bir Yolculuk Hikâyesi!
Hollywood Reporter’ın “Konser performanslarını kayda alan benzer müzik filmlerinden çok daha fazla sözü olan, beklenmedik biçimde duyguyla yüklü” sözleriyle övdüğü film, grubun tarihindeki en önemli anlardan birisine, Havana’da verdikleri ücretsiz, 1.2 milyon kişinin coşarak izlediği efsanevi saatlere tanıklık ediyor.
The Rolling Stones’u Küba’da konser veren ilk yabancı grup olarak tarihe yazan bu konserden görüntülerin yanı sıra daha önce pek görmediğimiz canlı performanslarını da izleyebileceğimiz film, bir müzik filmi olmaktan öte grubun kişisel yolculuğuna da davet ediyor.
Oasis’in dünü ve bugünü
Bölümün merakla beklenen bir diğer filmi ise ikonik İngiliz rock grubu Oasis’in inanılması güç yükselişini konu alan Supersonic.
Amy belgeselinin yönetmeni Asaf Kapadia’nın yapımcıları arasında olduğu ve daha önce görülmemiş arşiv görüntülerine dayanan film, Manchester’ın fakir bir mahallesinden gelen Gallagher kardeşlerin üç yıl içinde tüm zamanların en büyük müzik gruplarından birine dönüşmelerinin hikâyesini anlatıyor.
Bowie’den Queen’e ikon müzisyenlerin fotoğrafçısıydı
Müzikseverler !f music’te ayrıca; gelmiş geçmiş en ünlü rock fotoğrafçısı, şair ve saykedelik kâşif Mick Rock’ın hayatına ve anılarına daldığımız, David Bowie, Syd Barrett, Blondie, Queen, Lou Reed ve Iggy Pop gibi arkadaşlarının artık ikonlaşmış fotoğraflarının nasıl çekildiğinin hikâyesini de dinlediğimiz Shot! The Psycho-Spiritual Mantra Of Rock Klik! Rock’ın Ruhani Mantrası; dünyaca ünlü müzisyen İlhan Erşahin tarafından East Village’da kurulan ve New York’un müzik kültürünü etkilemiş aynı adlı underground caz kulübünün hikâyesini anlatan Nublu; İran hükümetinin baskıcı tutumlarına rağmen kendi müziklerini yapma ve albüm yayınlama mücadelesindeki iki genç DJ, Anoosh ve Arash’ın ilham verici hikâyeleri Raving Iran ve 80’lerin sonlarında melodik metal tınılarıyla ve şaşaalı giyimleriyle Japonya’da müzikal bir devrim başlatan, 1997 yılında, başarının zirvesindeyken dağılmalarıyla geride milyonlarca üzgün hayran kitlesi bırakan kült müzik grubu X Japan’ın müzikleri kadar sıradışı hikâyelerini perdeye taşıyan We Are X/Biz X’iz'i de izleme şansı yakalayacak.
|Nublu
Şifalı atölyeler
Bu yıl #ŞifaOlsun mottosuyla yola çıkacak !f music, film gösterimlerinin yanı sıra bomontiada’da gerçekleşecek etkinlikleriyle de şifa bulmanın yollarını arayacak.
Katılımcılar, KUAN grubu ile “Ses ve Frekans Farkındalığı Atölyesi”nde sesin ve frekansın varlıklar üzerindeki etkisini keşfederken; şifacı ve şamanik uygulayıcı Elif Özkoç ve hikaye anlatıcısı Pelin Turgut rehberliğinde de özel bir masala dahil olacaklar.
!f music’in konuklarından biri de dünyaca ünlü dansçı, koreograf, dövüş sanatları ustası ve aktör Bboy Neguin!
Dünyanın en önemli break dance turnuvası olarak gösterilen Red Bull BC One şampiyonlarından ve Break Dance tarihinin en seçkin yeteneklerinden biri olan Neguin’in atölyesi, dansın bedensel, zihinsel ve spiritüel ögeleriyle farklı bir yolculuğa çıkaracak.
Atölyelerle ilgili detaylı bilgiye 26 Ocak’tan itibaren ifistanbul.com’dan ulaşabilirsiniz.
|We Are X
Biletler 3 Şubat’ta biletix’te!
İş Bankası Maximum Kart’ın 5. kez ana partnerliğinde ve Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 26 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 17-19 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için biletix’te % 10 indirimle ön satışa çıkacak.
Bu yıl da festival biletleri biletix’ten ve sinema gişelerinden satın alınabilecek. Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum Müzik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak.
İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler.
Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.
!f ile arkadaş olun!
Sosyal medyada en çok takip edilen festival olan !f İstanbul ile ilgili güncel bilgileri festivalin Facebook, Twitter ve Instagram, Snapchat ve Periscope hesaplarından izleyebilirsiniz.
!f İstanbul’u sosyal medyada @ifistanbul adresiyle takip edebilir, paylaşımlarınızı #if2017, #ifteizledim ve #ifmaximumda etiketiyle yaparak sohbete katılabilirsiniz.
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