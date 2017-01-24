'Neşeli Dalgalar: Dalgamanya' 10 Mart'ta sinemalarda!.

Cody, Tavuk Joe ve Lani, hayatlarının en efsane macerasına atılıyor!
Sörf dünyasının en çılgın rüya takımı Hang Five ile beraber, gezegenin dillere destan sörf mekanına yelken açan Cody ve arkadaşları, yolculuklarında birbirinden çılgın maceralar yaşayacak ve ekip çalışmasının ve arkadaşlığının değerini öğrenecekler.
Sony Animations ve WWE Studios yapımcılığında, ülkemizde 10 Mart’ta gösterime girecek animasyon Surfs Up 2: Wavemania / Neşeli Dalgalar: Dalgamanya filminin Türkçe fragmanı da yayınlandı.
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