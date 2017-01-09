Objektif ve Kolektif İstanbul grupları KATS Sahne’de!.

80’lerden bu yana Türk rock tarihinin önemli gruplarından biri olan Objektif, bugüne dek 5 albümün imza atarken sayısız konser verdi.
Son olarak, Expo 2016 Antalya’da Deep Purple konserinde ön grup olarak ses getiren Objektif, Gayrettepe KATS Sahne’nin muhteşem konser dizisi kapsamında 13 Ocak Cuma akşamı rock müzikseverlerle buluşacak.
Kendilerini “sahnede yaşayan bir grup” olarak anlatan Kolektif İstanbul, Doğu Avrupa geleneksel düğün müziklerine dayalı repertuvarını funk ve jazz altyapılarıyla yeniden yorumluyor.
Başarılı müzisyenlerden oluşan grup, coşkulu sahne performanslarıyla dinleyenlere çok eğlenceli bir akşam yaşatıyor.
Gayrettepe KATS Sahne, Kolektif İstanbul’un “Yeni Gazino” geceleri kapsamında 14 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserini ayakta izlemek isteyenlerin yanı sıra oturarak izlemeyi tercih edenlere de yemekli masa düzeni seçeneği sunuyor.
|Objektif
Şehrin kültür ve sanat mekanı Gayrettepe KATS Sahne; ocak ayı boyunca her Cuma ve her Cumartesi akşamı birbirinden eğlenceli konserlere ev sahipliği yapıyor.
Giriş katındaki restoranıyla etkinlik öncesi ve sonrasında yeme-içme imkanı da sunan Gayrettepe KATS Sahne’de Cuma konserleri ayakta, Cumartesi konserleri ise masalı düzende gerçekleşiyor.
|Kolektif İstanbul
Merkezi konumu ve toplu taşımaya ulaşım kolaylığıyla Gayrettepe KATS Sahne, müzikseverlerin yeni mekan arayışına keyifli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Objektif’in 13 Ocak 2017, Cuma akşamı, Kolektif İstanbul’un ise 14 Ocak 2017, Cumartesi akşamı saat 21:30’da başlayacak konserinin biletleri Biletix’ten ve Gayrettepe KATS Sahne’den temin edilebilir.
KATS Sahne
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