Oscar'larda '!f İstanbul' filmlerine 12 adaylık!.

|Tanna
!f İstanbul’un Açılış Filmi Moonlight / Ay Işığı, 2017 Akademi Ödülleri’nde toplam 8 dalda adaylık alarak Oscar’ın en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.
Barry Jenkins’in yönettiği, bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alan Ay Işığı, “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” (Naomie Harris), “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”(Mahershala Ali), En İyi Uyarlama Senaryo (Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney), “En İyi Müzik” (Nicholas Britell), “En İyi Kurgu” (Joi McMillon, Nat Sanders) ve “En İyi Görüntü Yönetimi” (James Laxton) dallarında adaylık aldı.
Ghibli animasyonu !f İstanbul’da!
Yılın merakla beklenen Ghibli yapımı Red Turtle/Kırmızı Kaplumbağa ise En İyi Animasyon dalının öne çıkan filmlerinden.
Oscar ödüllü Hollandalı yönetmen Midhaël Dudok de Wit’in çektiği bu büyüleyici animasyon, Cannes’ın Belirli Bir Bakıs¸ bölümünden Jüri Özel Ödülü’yle dönmüştü.
|Red Turtle
2 film Yabancı Dilde En İyi Film’e aday
!f İstanbul kapsamında Türkiye’de ilk kez gösterilecek iki film de Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday oldu.
Hannes Holm’un yazar Frederick Backman’le birlikte, Backman’ın Isveç’te çok satan romanından uyarladığı A Man Called Ove/Hayata Röveşata Çeken Adam, samimi ve insancıl bir yapım.
Film aynı zamanda, En İyi Makyaj dalında Star Trek Beyond ve Suicide Squad'a karşı yarışacak.
Oscar’larda Avustralya’yı temsil eden Tanna ise, bir yeryüzü cennetinde yaşanan büyük bir aşkın gerçek hikâyesini anlatan büyüleyici ve dokunaklı bir film.
Londra, Venedik film festivallerinden ödüller toplayan “Tanna” aynı zamanda, festivalin İstanbul ayağının son 3 gününde düzenlenecek !f² kapsamında 32 şehir ve 42 farklı noktada on binlerce kişiye aynı anda ulaşacak.
Biletler 3 Şubat’ta biletix’te!
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