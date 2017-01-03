Performistanbul’dan 1. Yaş Performansı: Annem ile Ben

8 Ocak Pazar günü Polonezköy’de düzenlenecek performans, bu defa katılımcıları şehirden uzak, doğa içinde farklı bir deneyimi paylaşmaya davet ediyor.
Performansta, sanatçının annesi ile arasındaki bağı simgeleyen örgü, seyircileri de içine alıyor.
Karşılıklı dizilmiş sandalyelerde performansçılarla birlikte oturan seyirciler bu defa, sanatçı ile annesi arasındaki ilişkiye birbirlerine örülerek aktif olarak dahil oluyor ve bu bağı derinleştirerek kendi deneyimlerine şahit oluyorlar.
Birinci yıldönümü anısına bu sefer uzun yol, soğuk hava ve doğayı da performansa dahil eden Performistanbul, izleyicileri daha önce görmedikleri bir yeri performans ile birlikte tanımaya davet ediyor.
Katılımcılara yolculuk sırasında dinlemeleri için bir ses kaydının gönderileceği Annem ile Ben, herkese açık ve ücretsiz gerçekleşecek.
2016 yılında, Simge Burhanoğlu tarafından kurulan ve performans sanatçılarını bir araya getirerek projelerle buluşturan Performistanbul’un, geçtiğimiz sezon farklı iş birlikleriyle düzenlediği 18 performans, kalabalık sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti.
Yeni yılın ilk aylarından itibaren farklı mekan, partner ve sanatçı ekibiyle yeni projelere imza atacak olan Performistanbul, ikinci yılında da sanatseverleri performanslarla buluşturmaya devam edecek.
Annem ile Ben, Ekin Bernay
Küratör: Simge Burhanoğlu
8 Ocak 2017
14.00-14.30
Yıldönümü kutlaması (yiyecek, içecek ikramı)
14.30-15.30
Polonezköy
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