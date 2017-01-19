Resident Evil: The Final Chapter

Resident Evil: Retribution'daki olaylardan hemen sonra toparlanan Alice (Milla Jovovich), ölümsüzlere / zombilere karşı insanlığın nihai direnişinin tek kurtuluş savaşçısı olarak şimdi kabusun başladığı yere, Raccoon Şehri'ne geri dönmelidir.
Umbrella Corporation da burada, kıyametten kurtulanlara karşı girişeceği son saldırı için, güç toplamaktadır..
Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Oyuncular: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen
Yapımcılar: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer, Samuel Hadida
Yürütücü Yapımcılar: Martin Moszkowicz, Victor Hadida
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