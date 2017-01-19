19.01.2017

Resident Evil: The Final Chapter



Capcom'un oldukça popüler video oyununa dayanan, bugüne kadar 1 milyar doları aşan bir hasılat elde ederek dünyanın en başarılı video oyunu filmleri arasına giren Resident Evil serisinin son bölümü geliyor.

Resident Evil: Retribution'daki olaylardan hemen sonra toparlanan Alice (Milla Jovovich), ölümsüzlere / zombilere karşı insanlığın nihai direnişinin tek kurtuluş savaşçısı olarak şimdi kabusun başladığı yere, Raccoon Şehri'ne geri dönmelidir.

Umbrella Corporation da burada, kıyametten kurtulanlara karşı girişeceği son saldırı için, güç toplamaktadır..

Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Oyuncular: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen
Yapımcılar: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer, Samuel Hadida
Yürütücü Yapımcılar: Martin Moszkowicz, Victor Hadida









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