16.01.2017
'Shut In / İçeride' 27 Ocak'ta vizyonda!.
Gece yarısı duyduğu kaynağı bilinmeyen seslerin gölgesinde yazdığı ilk senaryoyu bitirmesi altı haftasını alıyor.
Sonucunda ise, karışık duygular ve rahatlatıcı ancak dolambaçlı bir sona sahip şiddetli bir psikolojik gerilim oluyor.
“Kafalardaki gerilim türünü değiştirmek istedim.” diyor Hodson.
“Geri dönüp gerçekten neler olduğunun farkına varabilmeniz için yolumun üstünde küçük ipuçları bırakmak istedim ve bu tatmin edici olacaktı.”
Yapımcı ve Lava Bear’in başkanı olan Tory Metzger, senaryodan anında etkilendiğini ve okuduğu hiç bir şeye benzemediğini söylüyor.
“Eğer benim gibi çok sayıda senaryo okursanız çoğunlukla hikayenin nereye gideceğini tahmin ediyorsunuz ve çoğunlukla haklı çıkıyorsunuz. Ancak bu senaryoda ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Senaryonun dramatik bir hikaye olmadığını anlamam için 60 sayfa okumam gerekti. Bunu yapabilmek hiç de kolay değil.”
“Bu her zaman aradığımız ancak bulamadığımız bir hikaye.”
Senaryonun hemen göze çarpmayan dramatik unsurlarının yanlış ellerde kaybolmasından ve sıradan bir korku filmine dönüşmesinden endişe duyan Hodson, doğru yönetmeni bulmak için ekibi ile uzun bir araştırmaya başlamış.
Filmin yönetmenliğine, güçlü bir minimalist bakış açısına sahip, tecrübeli İngiliz televizyon yönetmeni Farren Blackburn getirilir.
“Filmi daha önce konuştuğumuz tüm yönetmenlerden farklı bir şekilde anladı.” diyor Metzger.
“İlgilenen çok tecrübeli ve ödül sahibi yönetmenler de oldu. Ancak Blackburn’un bakış açısı özellikle bizi ona çeken sebep oldu.”
Blackburn senaryoyu ilk gördüğünde merakının uyandığını söylüyor. “ İçeride’yi ilk okuduğumda sanatsal bir şekilde çekilebilecek bir tür filmi olduğunu anladım ve bu beni çok heyecanlandırdı.” diyor.
“70’lerin Avrupa estetiğine sahip Amerikan filmlerinin büyük bir hayranıyım. Ayrıca İçeride, önemseyeceğiniz ve ilgi çekici bir yolculuğa sahip bir kahraman barındırıyor. Yani benim için karar vermek pek de zor olmadı.”
Yönetmen: Farren Blackburn
Oyuncular: Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt
Tür: Gerilim, Fantastik
Ülke: ABD, Fransa, Kanada
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder