'T2 Trainspotting' !f İstanbul’da!.

16.sı düzenlenecek ve programın tamamının 26 Ocak Perşembe günü açıklanacağı festivalin Kapanış Filmi ise belli oldu.
!f İstanbul, sinemaseverleri yıllardır merakla bekledikleri ve yılın sinema olaylarından aday bir filmle buluşturacak: T2 Trainspotting!
“Orijinalinin ruhuna sadık”
Danny Boyle’un yönettiği, 90’ların kült filmi Trainspotting'in devam filmi olan T2 Trainspotting, bizi kahramanımız Mark Renton ile birlikte Edinburgh’a, Spud, Sick Boy ve Begbie’nin 20 yıl sonraki yaşamlarına götürecek.
Boyle’un bu kez Welsh’in devam romanından uyarladığı ve oyuncularını korumayı başaran filmde Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller ve tabii ki Robert Carlyle başrolde.
Sinemaseverlerin son 10 yıldır devamının çekileceği haberleriyle heyecanlandığı proje, nihayet bu yıl tamamlandı ve ilk kez Berlin Film Festivali’nin yarışmalı bölümünde seyirci önüne çıkacak.
Welsh’in “Sanırım orijinalinden daha güçlü bir film izleyeceğiz” sözleriyle beklentimizi yükselttiği filmin geçen hafta İngiltere’de basına yapılan özel gösteriminden gelen yorumlar ise hayal kırıklığına uğramayacağımızın kanıtı adeta.
Independent’ın 5 yıldız vererek “Orijinalinin ruhuna sadık, çok canlı ve eğlenceli” sözleriyle övdüğü, The Hollywood Reporter’ın “Kendi özgün sesini bulmakta hiç zorlanmıyor”, Daily Record’un “Boyle uzun ömrün, sadakatin ve arkadaşlığın kusursuz bir masalını yaratmış” yorumunu yaptığı film, Guardian’dan da 4 yıldız aldı ve “İlk filmin aynı enerjisi ve karanlığına sahip” sözleriyle onaylandı.
İlk Trainspotting de !f’te
Sinemaseverler ayrıca !f kült bölümünde serinin ilk filmini de izleyebilecekler.
Danny Boyle’un 1996’da Irvine Welsh’in aynı adlı efsanevi romanından uyarladığı ve kaybedenler, yalancılar, psikopatlar ve bağımlıların dünyasına o güne dek görmediğimiz etkileyicilikte bir bakış getiren Trainspotting, modern sinemanın da başyapıtlarından sayılıyor.
Diyalogları, saf İngiliz sosyal gerçekçiliği ve kendine has mizahıyla parıldamaya devam eden ve ardından gelen taklitçilerine rağmen özgünlüğünü hâlâ korumayı başaran film, yenilenmiş kopyasıyla Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek.
Biletler 3 Şubat’ta biletix’te!
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