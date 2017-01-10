10.01.2017
The Sea of Trees / Sonsuzluk Ormanı
HİKAYE HAKKINDA
Arthur, yaşadığı bir trajedi sonucunuda Japonya’nın Fuji Dağı eteklerinde İntihar Ormanı olarak bilinen, insanların yaşamı ve ölümü düşünmek için gittiği gizemli bir ormana gitmeye karar verir.
Ormanın derinliklerine girer ve kendisinden önce pek çok kişinin geçtiği ve ağaçlarda bıraktığı izleri takip eder.
Ölmek için kendine harika bir yer bulur.
Artur bu sırada Takumi Nakamura (Ken Watanabe) ile karşılaşır.
Takumi Nakamura ise ormanda kaybolmuş bir Japondur.
Takumi'yi geride bırakamayan Arthur, tüm enerjisini Takumi'yi korumak ve kurtarmak için harcar.
İki adam, Arthur'un karısına (Naomi Watts) olan sevgisini sayesinde hayatta kalma yolculuğuna başlarlar.
Arthur Brennan’ın yaşadığı büyük kayıp ve karısı Joan’a duyduğu derin sevgi ona hayatında yol gösterecektir.
Geniş kitleler tarafından beğenilen yönetmen Gus Van Sant’ın The Sea of Trees filmi, ilikleri sızlatacak türden yıkıcı, aynı zamanda kurtarıcı ve de sevginin iyileştirici gücü hakkında muhteşem bir hikaye.
Good Will Hunting ve Milk filmleriyle Oscar Ödülünü kazananan Gus Van Sant yönetmen koltuğunda oturuyor.
Oscar Ödüllü Mathew McConaughey (Dallas Buyers Club, Interstellar, Mud, The Wolf of Wall Street), Oscar adayı Ken Watanabe (Inception, Memoirs of a Geisha, The Last Samurai) ve iki kez Oscar’a aday olan Naomi Watts (The Impossible, Birdman, 21 Grams, St. Vincent, Mulholland Drive) filmin başrollerinde yer alıyor.
KAST
MATTHEW MCCONAUGHEY (Arthur Brennan)
2014, McConaughey için oyunu değiştiren bir yıldı.
McConaughey Dallas Buyers Club'da Ron Woodruff'u canlandırdığı McConaughey, Akademi Ödülü, Altın Küre Ödülü, Screen Actors Guild Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu dalında Gotham Ödülü, Roma Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve Desert Palm Başarı Orkestrası ödülünü aldı.
Aynı yıl Christopher Nolan'ın yönettiği Interstellar'da rol aldı.
The Free State of Jones, Magic Mike, Bernie, The Paperboy, Killer Joe, Mud, The Wolf of Wall Street, The Lincoln Lawyer, Tropic Thunder, We Are Marshall, Thirteen Conversations About One Thing gibi filmlerde rol almıştı.
KEN WATANABE (Takumi Nakamura)
The Last Samurai filminde canlandırdığı “Katsumoto” samuray karakteriyle Oscar ve Altın Küre ödüllerine aday gösterilmiştir.
Inception, Memoirs of a Geisha, Unforgiven, The Last Samurai, Batman Begins ve Letters from Iwo Jima gibi filmlerde rol almıştı.
NAOMI WATTS (Joan Brennan)
Naomi Watts'ın kariyerindeki dönüm noktası ise 2001'de yer aldığı Mulholland Çıkmazı oldu.
Bu filmdeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde ödül aldı.
21 Gram ve The Impossible filmlerindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi.
Naomi Watts, While We’re Young, Insurgent, Birdman, Three Generations, Fair Game, You Will Meet a Tall Dark Stranger, The International, Mulholland Drive, King Kong, We Don’t Live Here Anymore, The Assassination of Richard Nixon, Funny Games filmlerinde rol almıştı.
FİLM EKİBİ
GUS VAN SANT (Yönetmen)
Yönetmeliğini üstlendiği To Die For filmi Altın Küre Ödülü kazanmıştır.
Toplamda dokuz dalda Oscar Ödülüne aday gösterilen Good Will Hunting, 2 dalda Oscar ödülüne sahiptir.
2008 yılında 8 dalda Oscar Adayı olan Milk filmiyle En iyi Erkek Oyuncu (Sean Penn) ve En İyi Senaryo kategorilerinde Oscar Ödülüne layık görülmüştür.
Bu başarıyı takip eden diğer filmleri ise, Restless, Promised Land, Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho ve Even Cowgirls Get the Blues.
The Sea of Trees / Sonsuzluk Ormanı, 6 Ocak'ta gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu : 4 / 10
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