The Space Between Us

İnişten kısa bir süre sonra, kırmızı gezegende dünyaya gelen bu ilk insan doğumu sırasında oluşan komplikasyonlar yüzünden kadın astronot ölür; babanın kimliği ise belirsizdir.
Gardner Elliot, olağandışı hayatına böylece başlamış olur.
Pek de geleneksel olmayan şartlarda yetişen ve yalnızca 14 kişiyle tanışarak 16 yaşına kadar gelen Gardner, meraklı ve oldukça akıllı bir çocuktur.
Gardner, babasının kim olduğuna dair ipuçlarını, hiç bilmediği Dünya'da araştırırken, Colorado'da yaşayan Tulsa adında, akıllı bir kızla çevrimiçi bir arkadaşlık kurar.
Sonunda Dünya'ya gitmek için bir şans elde ettiğinde işine yarayacak, sadece Mars'ta öğrenebileceği harikaların tümünü -en basitinden en olağanüstüye kadar- deneyimlemeye gayret eder.
Ancak o araştırmalara başladığı sırada da bilim adamları, Gardner'in organlarının Dünya'nın atmosferine dayanamayacağını ortaya çıkarırlar.
Babasını bulmaya hevesli Gardner, bilimadamları ekibinden kaçacak; Tulsa'yla birlikte, evrene ait sırları çözmek ve onun nasıl oluştuğunun gizemini ortaya çıkarmak üzere, zamana karşı bir yarış başlatacaklardır.
Yönetmen: Peter Chelsom
Senaryo: Allan Loeb, Stewart Schill (story)
Oyuncular: Britt Robertson, Janet Montgomery, Asa Butterfield
Yapım: 2017, ABD, 121'
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