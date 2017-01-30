TME'nin Şubat 2017 Filmleri

İşte o filmler:
Ø Run Ozzy Run / Tüylü Kaçak
Ozzy, çok sevimli bir ev köpeğidir.
Aile Japonya tatiline çıkınca Ozzy'i lüks bir köpek barınağına bırakır.
Ancak barınak hiç de göründüğü gibi bir yer değildir, sahipleri yokken hayvanları acımasızca satan bir çeteye aittir.
Ozzy kendi başının çaresine bakmak sorundadır.
Vizyon Tarihi: 3 Şubat 2017
Ø Gold / Altın
Gerçek olaylardan esinlenilen ALTIN, bir adamın Amerikan rüyasının destansı hikayesi ve hayallerinin parçalanmasını önlemek için herşeyi yaptığını anlatıyor.
Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i canlandırıyor.
Ancak madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabiliyor; fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir.
Kenny, Amerika'nın girişimci ruhunu, belki de en iyi bölümümüzü, tüm engellerin üstesinden gelinebilir sarsılmaz bir inancını temsil ediyor.
Eğer sadece bir 13.round varsa, Wells her mücadeleyi kazanacaktır.
Vizyon Tarihi: 3 Şubat 2017
Ø Patriots Day / Kara Gün
Başarılı film yapımcısı Peter Berg’in yönetmen koltuğunda oturduğu PATRIOTS DAY, 2013 Boston Maratonu bombalı saldırısını ve sıradan insanların, sıra dışı zamanlarda gün yüzüne çıkan kahramanlıkları ile tüm dünyaya ilham vermelerini konu alıyor.
Korkunç terör eyleminden hemen sonra komiser TOMMY SAUNDERS (Mark Wahlberg), hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışıyor.
Vizyon Tarihi: 10 Şubat 2017
Ø A Cure for Wellnes / Yaşam Kürü
Genç hırslı bir idareci İsviçre Alplerindeki huzurlu ancak gizemli iyileştirme merkezinden, çalıştığı şirketinin CEO’sunu geri getirmesi için görevlendirilir.
Spa merkezindeki mucizevi tedavinin göründüğü gibi olmadığından şüphelenir.
Dehşet verici gizemlerini açığa çıkardıkça akıl sağlının sınırları zorlanır.
Daha sonra kendisi de tüm ziyaretçilerin muzdarip ve orada kalmalarına sebep olan hastalığa sahip olduğunu öğrenir.
HALKA filminin yaratıcı yönetmeni Gore Verbinski, yeni psikolojik gerilimi ile beyazperdelere geliyor.
Vizyon Tarihi: 17 Şubat 2017
Ø Hidden Figures / Gizli Sayılar
GİZLİ SAYILAR, yıldızları hedefleyerek ülkenin temellerini değiştiren parlak bir kadın grubunun inanılmaz, anlatılmamış, ancak gerçek hikayesini ortaya çıkarıyor.
Film, NASA'daki siyah kadın matematikçilerden oluşan seçkin bir takımın, Sovyetler Birliği'ndeki Amerikalı rakiplerine karşı uzay yarışını kazanmasına yardımcı oldukları ve aynı zamanda, eşit haklara ve fırsatlara ilerlemeye yönelik arayışların hayati tarihini anlatıyor.
Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2017
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