16.01.2017
Topuklu Terlik Süt Yapar
Yönetmenliğini Görkem Şarkan’ın üstlendiği Topuklu Terlik Süt Yapar'ı, Figen Şakacı kendi romanından tiyatroya uyarladı.
Oyunda, 40’lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili git gellerini mizahi bir dille anlatıyor.
Dikkat çekici ekibi ve etkileyici metniyle yılın iddialı oyunlarından biri olmaya hazırlanan Topuklu Terlik Süt Yapar'ın kadrosunda; Yeşim Koçak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak ve Mert Aykul yer alıyor.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan Topuklu Terlik Süt Yapar'ın prömiyeri, 19 Ocak 2017, Perşembe akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.
Oyun, prömiyerinin hemen ardından 20 Ocak 2017, Cuma akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 21 Ocak 2017, Cumartesi akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
Başlama saati 20:30 olan oyuna ait biletler; Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişesinden temin edilebilir.
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