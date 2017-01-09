'Why Him? / Bu da Nereden Çıktı?' 20 Ocak'ta vizyonda!.

Ned, gayet samimi, sosyal birisidir ve çalışanları, arkadaşları, karısı Barb (Megan Mullaly), kızı Stephanie (Zoey Deutch) ve oğlu Scotty (Griffin Gluck) tarafından çok sevilmektedir.
Ancak “Büyük Patron” olarak anılan Ned’in 55. doğum günü sırasında Stanford’daki yurt odasından video konferans ile partiye katılan kızı Stephanie her şeyi biraz daha karmaşık hale getirir.
Fleming ailesi ve davetliler beklenmedik çıplak bir erkek arkadaş ile tanışınca büyük bir şaşkınlık geçirirler.
Kızı Stephanie’nin kişiliğini karakteristik olmayan bir şekilde sakladığı gerçeğinden rahatsız olan Ned, kızının ilk ciddi erkek arkadaşı ile tanışmak için tatilini California'da geçirmek üzere ailesiyle birlikte bir tatile çıkmayı isteksizce kabul eder.
Ned kendisini ışıltılı yüksek teknoloji dünyasında kaybolmuş hissederken, Laird’in (James Franco) kızına evlenme teklif edeceğini öğrenince büyük paniğe kapılır.
Ned, Laird’in çok seviyesiz olduğunu ve canından çok sevdiği kızı için uygunsuz bir eş olduğunu düşünür.
Adamım Benim, Zor Baba, Zor Baba ve Dünür, Zoolander filmlerinde yardımcı yazarlık ve yönetmenlik yapmış John Hamburg, Bu da Nereden Çıktı? filmi ile ailenin diğer önemli kişilerini tanıtma geleneği üzerine yeni bir heyecan ve merak uyandırıyor.
Televizyon dizisi Breaking Bad’de canlandırdığı Walter White karakteri ile ölümsüzleşen ve 127 Saat filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olan Bryan Cranston başrol koltuğunda oturuyor.
Mükemmel bir kadroya sahip filmi, samimi anlardaki eşsiz mizahı gün yüzüne çıkarıyor ve herkesin hayatında karşısına çıkabilecek durumlara komik bir bakış açısı getiriyor.
Why Him? / Bu da Nereden Çıktı? filmi 20 Ocak'ta sinemalarda!.
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