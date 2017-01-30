xXx: Return of Xander Cage / Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü

Heyecan arayan taraftarlardan oluşan yepyeni bir grup oluşturan Xander, kendisini dünya hükümetlerinin en üst düzeylerindeki gizli anlaşmaya işaret eden ölümcül bir komploya yakalanmış halde bulur.
Seriye has soğukkanlılık ve kötü davranışlarla dolu olan Xander Cage’in Dönüşü, sinemada bugüne kadar yakalanan en şaşırtıcı akrobasilerden bazılarıyla, ekstrem aksiyonda çıtayı yükseltiyor.
Serinin 2002’deki çıkışı, tüm dünyada 350 milyon dolar hasılat getirmişti.
Uluslararası hitte Vin Diesel, ultra gizli casus programı xXx’in ilk elemanı Xander Cage karakterini canlandırmıştı.
Programın lideri Gibbons rolünü ise Samuel L. Jackson üstlenmişti.
Yeniden oluşturulan Revolution Studios, hayranların neredeyse 10 yıldır istediği Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü ile 2017’de seriye yeniden can verdi.
Hollywood’un en başarılı casus aksiyon serilerinden biri olan filmin dönüşünü D.J. Caruso (Disturbia, The Disappointments Room) yönetiyor.
Seri, tüm dünyadan en yetenekli oyunculardan bazılarını barındırıyor.
Aralarında Vin Diesel, Donnie Yen, Kris Wu, Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose, Kris Wu, Rory McCann, Tony Jaa ile Toni Collette ve Samuel L. Jackson bulunuyor.
Filmde ayrıca UFC şampiyonu Michael Bisping, müzisyen Nicky Jam, futbol megastarı Neymar, Jr. Ve eski profesyonel futbol yıldızı Tony Gonzales gibi spor ve müzik dünyasından da muhteşem yetenekler yer alıyor.
Yıldızlarla dolu bu kadro “Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü”nü çok yükseklere çıkartıyor.
Kusursuz Zamanlama
“Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü” sadece modern sosyal asilerin yeraltı enerjisini yakalamakla kalmayan, ayrıca Xander’ın dönüşüne layık tek ortam olan abartılı aksiyon sahneleriyle olağanüstü eğlenceli bir senaryo yaratan F. Scott Frazier tarafından yazılmış.
Filmde prodüksiyon konusunda büyük yetenekler yer alıyor.
Aralarında yapımcı Vin Diesel (Furious 7, Riddick), yapımcı Samantha Vincent (Furious 7, Riddick), yapımcı Jeff Kirschenbaum (Empress, Wanted 2) ve yapımcı Joe Roth (Maleficent, Alice Through the Looking Glass) yer alıyor.
“Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü” ayrıca Revolution Studios için de Revolution’ın yüksek bütçeli filmleri, yıldızlarla dolu bir kadro ve cesur bir senaryoyla izleyicilere ulaştırma başarısını temsil ederek, yeni bir dönemi işaret ediyor.
“Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü, herkesin yaygara koparttığı bir projeydi” diyor Revolution Studios CEO’su Vince Totino.
Revolution Studios COO’su Scott Helming ise “Daha fazla Xander Cage için sosyal medyada istek alıyorduk."
Diesel için yuvaya dönüşten başka bir şey değilmiş. Diesel şunları söylüyor; “Bu tür bir kahramanı yeniden ziyaret etme ihtiyacı var. Xander, bazı yönlerden isteksiz bir kahraman, bir anti kahraman. Bu her zaman sahip olduğumu düşündüğüm bir şey. Her zaman er ya da geç bu karaktere ve geçmişin hatalarına dönmek zorunda kalacağımı düşünüyordum.”
“xXx” konsepti, her zaman ve hala da her şeyi kendi cazibesi ve daha önce hiçbir ajanın sahip olmadığı mizah anlayışıyla halledebilmesidir.
Diesel şöyle anlatıyor; “İlk xXx’in zamanındaki ajan filmlerinin durumunu çok iyi biliyorduk. “Babanızın gizli ajanı değil” ya da “yeni nesil gizli ajan” tarzında deyişlerimiz vardı. Bu sefer xXx’i şekillendirirken kahramanlar, askeri geçmişi olan beyaz erkeklerden oluşuyordu. Tüm dünyadaki izleyicileri temsil etmeleri gerekmiyordu. Bir anda Xander Cage geldi. Düzen karşıtı, James Bond’a veya Jason Bourne’a hiç benzemeyen biriydi. Gerçekten yepyeni biriydi.”
İlk filmden bu yana dünya dramatik biçimde değişmiş olsa da orijinal “xXx” filminde bulunan, 11 Eylül sonrasındaki alt tonlar bugün de hala konuyla ilgili.
Diesel şunları söylüyor; “İlk filmle ilgili prodüksiyon konuşmaları 11 Eylül öncesinde başlamıştı. 11 Eylül sonrasında zamanın ve şartların, umursamaz görünen birini vatansever olmaya zorlayacağını fark ettik. Filmimiz oradan doğan bir aksiyon çağrısıydı.
Xander Cage, bir amacı olan direnişti ve bu tema, dönüşünde de yankılandı."
Diesel ayrıca şunları söylüyor; “Xander, toplumun dinlediği müzikten dolayı önemsiz saydığı veya değersiz bulduğu biri ve biz de bir şey adaletsiz gibi görünürse herhangi birimizin kahraman ve vatansever olabileceğimizi söylüyorduk. Tıpkı ilk xXx’in konusunda olduğu gibi. xXx serisi günümüz pazarında global olarak yaşananlardan dolayı daha uygun olduğunu kanıtlıyor. Hükümet komplosu ve küresel yıkım gibi ciddi bir konuyu alıyor ve eğlenceli bir dünyayı kurtarma filmine dönüştürüyor."
Prodüksiyon tasarımcısı Jon Billington şunları söylüyor; “Bu fikir, gerçek kötülerin kim olduğunu ayırt etmenin zor olduğu bir dünyayı kurtarmaya, bu düzen karşıtı iyi-kötü adamların yardım edeceği fikri. Augustus Gibbons’ın, Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü filminde zekice bir sözü var; ‘Bekçileri izlemen gerek”. Billington “kötü adamların her zaman siyah maske takmayacaklarını, bazen düzenin kendisinin, güç sahibi insanların olacağını söylüyor.” Bazen de bir arazi motosikletindeki dövmeli, cesur biri olacağını söylüyor. Xander Cage de “Beni geri istiyorsan bana sorman yeterliydi.” diyor.
Bebeğim, Seni Geliştireyim
Hemming şöyle anlatıyor; “Film yapım süreci başladığında bunun kağıt üstünde harika olduğunu düşündük. “Ama biz nasıl başaracağız?” dedik.
Yönetmen Caruso, prodüksiyondaki hemen herkes tarafından inanılmaz olumlu, katkı yapıldığını görmek isteyen bir lider olarak biliniyor.
Hemming şöyle söylüyor; “Bu işi DJ Caruso’nun arkasındaki ekiple birlikte yaptılar. Bu işi başardılar.”
Prodüksiyon tasarımcı Billington şunları söylüyor; “DJ Caruso, muhteşem bir gemi kaptanıydı. Olağanüstü bir gözü ve harika bir hikaye ve bir tarz anlayışı var. Bu sorumlulukların hepsini yerine getirebilen bir yönetmen olduğunda işinizi gerçekten bilmek istiyorsunuz. DJ, hikayenin her ayrıntısını, her karakterini, kamera önünde değilken ne yaptıklarını, çekimden bir yıl önce ne yaptıklarını ve bir yıl sonra ne yapacaklarını anlıyordu.”
Oyuncu Ruby Rose (Adele) daha detaylı anlatıyor; “Bir oyuncu olarak her zaman belli kararları, değişiklikleri ve tercihleri yapabileceğinizi, onun da izleyip ya seveceğini ve “onun üzerine git, onu daha çok detaylandır” diyeceğini veya farklı bir bakış açısına yönlendireceğini düşünüyorsunuz. Benim sevdiğim, her zaman o anda bulunması. Her gün, saat kaçta başlamış ve kaçta bitirmiş olursak olalım, işte olmaktan dolayı çok heyecanlıydı. Yorgun DJ yoktu. Aksi DJ yoktu. Acıkmış DJ yoktu. Sanki bir makine ve Yeni Nesil Ajan hikayesinin gerçek kahramanı gibi."
Billington şunları söylüyor; “Oyuncu kadrosunun ve teknik ekibin güvenini kazandı ve bu da hikayedeki karakterleri bildiği ve anladığı için oldu. Gözüyle, disipliniyle, motivasyonuyla ve gezegendeki en iyi insanlardan biriyle bir araya geliyorsunuz. Bu çok etkili bir kombinasyon.”
“Xander Cage” Ailesinin “Dönüşü”
Ekibin ve oyuncularında dediği gibi Caruso tarafından kurulan set, setin aile enerjisine katkıda bulunurken, Vin’in de katkısı olmuş. Şimdi Vin’le hem sette, hem de set dışında iyi arkadaş olan Rose şunları söylüyor; “Vin çok ama çok, verici, cömert, komik, profesyonel, çalışkan ve bu da seti kusursuz yapıyor. Bu da herkesin her zaman müthiş bir enerjide olduğu ve o arkamızda olduğu için risk almanın güvenli olduğu anlamına geliyor. Ayrıca çok seviliyoruz ve ilgi görüyoruz. Yani iş gibi hissetmiyorsunuz.”
Yapımcı Kirschenbaum şunları söylüyor; “Yüce gönüllü biri olan Vin, kollarını kapıdan giren herkese açıyor. Bu filmi yaparken gerçek bir aile enerjisi vardı. Herkes akşam yemeğine gitti, herkes birlikte yedi. Herkes birlikte oynadı. Yani yıllardır bir arada olan bu insanların arasında hemen bir akrabalık duygusu hissediyorsunuz, bu da kameraya yansıyor. Bunun nedeni de gerçekten bir araya gelmiş ve çok gerçek ve özgün bir şekilde uyum sağlamış olmaları.”
Belki de oyuncu Tony Jaa (Talon) Vin’le setteki bir anını anlatırken bunu en iyi şekilde tarif ediyor; “Vin bana şöyle dedi ‘Tony, geleceğimizde ne olacağını hiç bilemeyiz. Ama şu anda hepimiz burada takımdayız.’ Bu kazançlı bir kombinasyon.”
Her Kahramanın Bir Düşmana İhtiyacı Vardır: Enter Xiang Takımı
“Dünyanın tarihte hiç olmadığı kadar güvenli bir yer olduğunu söylüyorlar. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Saçmalık.”
Gibbons, Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü
MI6, CIA Direktörü, Rus ve Çin istihbarat şefleri arasında çok gizli bir konuşma, filmin aksiyonunu başlatıyor.
Pandora’nın Kutusu adlı bir süper silah, bir uydunun düşmesine neden oluyor ve kimse bu işin arkasında kimin olduğunu bilmiyor.
Hepsi Pandora’nın Kutusu’nu ele geçirmek için arıyor. Toni Collete’in canlandırdığı Komutan Jane Marke şöyle anlatıyor; “Jane Marke çok vatansever, çok sadık, çalışkan ve çok büyük bir idareci. Tam olarak nerede çalıştığı net değil, ama çok fazla güce sahip ve Başkan’la da bağlantılı.”
Çin’in en büyük süper starlarından biri olan Donnie Yen tarafından canlandırılan Enter Xiang, Yeni Nesil Ajan’ın belalı, sınır tanımayan, alfa savaşçısı.
Xiang, hükmedici biri. Vin, kendi karakterinin açık düşmanı hakkında şunları söylüyor; “Neredeyse Xander’ın tam zıttı ve aynı anda ikizi gibi. İkisi de heyecan arıyor ve kendi çıkarlarına göre asiler ve film boyunca o benzerlikleri keşfediyoruz. Eğlenceli ve çok zorlayıcı bir karakter gelişimi ortaya çıkıyor.”
Çin’in en büyük yıldızlarından biri olmasına rağmen bu Yen’in ilk Hollywood filmi.
Bruce Lee’nin efsanevi hocasını konu alan “Ip Man” adlı filmle ünlü olmuş. Dünyanın en güçlü 10 dövüş sanatçılarından bir olarak görülüyor.
Kirschenbaum şunları söylüyor; “Donnie, çok profesyonel biri ve dünyada bir numara. Açıkçası büyük bir Amerikan gişe rekortmeni filmde ilk kez Hong Kong tarzı dövüş göreceksiniz. Bu gerçekten de Donnie’nin yardımda bulunduğu bir özellik ve bu dövüş koreografisinde karşılaştıklarında Vin de hemen yanındaydı.”
Xiang’in yıldızlarla dolu ekibinde Hindistan’ın Bollywood mega yıldızı Deepika Padukone’nin canlandırdığı Serena da yer alıyor.
Padukone, gizemli karakteriyle ilgili şunları söylüyor; “Bana göre Serena, günümüz dünyasındaki kadınları temsil ediyor. Zeki biri. Kendini savunabiliyor. Aynı zamanda hassas. Kafasında birçok şey dönüyor ve her zaman gözlemliyor. Her zaman izliyor. Her zaman öğreniyor ve aynı anda eğlenebiliyor, kendine gülebiliyor.”
“Hawk”, Xiang’ın sağ kolu. UFC orta sıklet şampiyonu ve 2 kez MMA Uluslararası dövüşçüsü (2008, 2012) olan Michael Bisping tarafından canlandırılıyor.
Bu Bisping’in yüksek bütçeli ilk filmi.
Bisping, Yeni Nesil Ajan’ın oyuncu kadrosunda yer alma fırsatıyla ilgili olarak şunları söylüyor; “Orijinal üç X filmlerinin büyük bir hayranıyım. Benim ruhum genç. O yüzden patlamalar, silahlar, aksiyon ve o tür şeylerin hepsi beni çekiyor. “Karakterini ise şöyle tanımlıyor; “İngiliz Eski Özel Gücü, dövüş sanatlarında, silahlarında iyi eğitilmiş ve genel olarak yanlış tarafında olmak isteyeceğiniz biri.”
Ekibindeki dördüncü asi ise Tony Jaa’nın canlandırdığı “Talon” karakteri.
Tony, daha önce Hızlı ve Öfkeli 7’de Diesel’le birlikte çalışmış. Jaa, rol çağrısını sadece “Buraya gel dostum. Sendeki enerjiye ihtiyacımız var” şeklinde almış.
Jaa’nın ilk kar görüşü, ilk kez Mohawk tıraşı oluşu ve ilk kez sarışın oluşuymuş. Hepsi de Jaa’nın sete güçlü enerjisini getirmek için kullandığı ilhama hizmet etmiş.
Xiang’ın ekibi sadece ölümcül dövüşçülerle dolu olmakla kalmamış. Aynı zamanda durdurulamaz biçimde güçlüymüş de. Bu da Jane Marke’ye Gibbon’ın eski tavsiyesini dinlemekten başka bir seçenek bırakmamış… “xXx”i çağırma zamanı.
xXx Ekibi
“Günlerini göster, kızı kap ve bunları yaparken yakışıklı görün.”
Gibbons rolüyle Samuel L. Jackson,
Marke’nin Xander Cage’i kandırarak saklandığı yerden çıkarma çabası hiç de normal bir konuşma değildir.
Onu bir kez karanlıktan çıkardığında, Pandora Kutusu’nun gücünü ve Xiang’in ekibinin ustalıklarını öğrenen Xander, bu imkansız görevi kabul etmeye razı olur.
İki ekip de buluştuktan sonra işler göründüğü gibi değildir ve iki ekibin de gerçek görevlerini öğreniriz ve xXx serisinin yeni bölümü yeniden doğmuş olur.
Takıma ilk katılan Adele Wolff, bir pusu nişancısı, sıra dışı bir suikastçıdır.
Orange is the New Black’deki çekici Ruby Rose tarafından canlandırılıyor.
Rose, filmi birkaç nedenden ötürü çekici bulmuş.
“Önce senaryoyu okudum ve komik olduğunu düşündüm. Daha önce görmediğim karakterlerden bazılarını çok sevdim. Vin Diesel’i sevdim ve Joe Roth’un yapımda büyük bir katkısının olacağını da bildiğim için nasıl hayır diyebilirdim.” Diyen Rose şöyle devam ediyor; “Birçok kız büyürken Vin’i “keşke benim sevgilim olsaydı. Onu seviyorum ve çok hoş.” Diyerek büyümüştür. Ben de Vin Diesel olmak isterdim. Tek olmak istediğim Vin Diesel’di. İşte şimdi de sıradaki en iyi şey Vin’le aynı filmde olmak ve en iyi arkadaşım olması.”
Diesel şöyle anlatıyor; “Ruby’yle benim bu filmde çok eşsiz ve zengin bir ilişkimiz var ve artık gerçek hayata da yansıdı. İzleyiciler arasında Adele ile Xander’ın arasındaki arkadaşlığa sahip olmak isteyen birçok kişi olacaktır. Bu insanların filmde keyif alacağı ve kendi hayatlarında arayacakları bir şey.”
Kirschenbaum ise Rose’un karakteri hakkında şunları söylüyor; “Adele gerçekten de Xander’ın en iyi dostu ve koruyucusu. Çok fazla yaklaşan kim olursa onu koruyacaktır. Hiç kimse dövüşmek için fazla büyük değildir.”
Rose ise şunları anlatıyor; “Adele oyun alanını kendileri dengeleyemeyenler için dengeleyen kişi. O anlamda cesur biri ama hayvanların ve Xander’ın dışında gerçekten bir ailesi olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşı yok. Kimseye güvenmiyor. Ama eğer onun doğru tarafındaysanız sizin için her şeyi yapacaktır. Xander’ın yeni ekibine katılıyor çünkü Xander’a nasıl hayır diyeceğini bilmiyor. Serengeti’de beş yıldır telefonunu şarj etmektedir ve numarasını bilen tek kişi Xander’dır. Xander’ın öldüğü bildirilse bile yıllardır bu çağrı için umutlanmıştır. Sonra Xander gözlerini kırpıştırır, o da hemen uçağa biner.”
Xander’ın ekibine ikinci katılan Tennyson Torch’tur. Bir komplo teoricisi, hafif deli, akrobasi sürücüsü.
“Game of Thrones”da “Tazı” olarak bilinen İskoçya doğumlu oyuncu Rory McCann canlandırıyor.
McCann şöyle anlatıyor; “Vin Diesel sizinle irtibata geçtiğinde ve xXx’e katılır mısın diye sorduğunda cevap hiç zor değildir. Ülkemde neredeyse hayatımın her günü teknelerde çalıştım. Araba sürücüsü olmak bir yana bir tekne kullanacağımı öğrendiğimde hiç seçeneğim kalmamıştı. Yapmak zorundaydım.”
McCann şöyle devam ediyor; “Tennyson Torch, gözü peklerden oluşan bu amacı olan isyan ekibine ilginç bir katkı oluyor. Başına fazla darbe almış eski bir dublör. Biraz çatlak, biraz komplo teoricisi ama belli bir zekası da var. Neredeyse aksiyon gerektirmeyen bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Ama krizlerde ve ağır şeyleri kaldırma konusunda iyi. Tıpkı benim gerçek hayatta olduğum gibi.”
Xander ekibine katılan üçüncü kişi olan Nick’i bir başka global süper star Kris Wu canlandırıyor.
Kris Wu önce Çin’de basketbol oyuncusu olarak başlamış. Daha sonra pop müzik yıldızı olmuş.
Kirschenbaum, Wu hakkında şunları söylüyor; “Kris Wu’nun birçok yeteneği var. Çılgın hayran kitlesi tesadüfi değil. Film için Designer’la birlikte bir şarkı seslendirdi. Muhteşem ve muhtemelen tanıdığınız en alçakgönüllü insandır. Vin, Kris’in ağabeyi gibi. Kris, onun Çincesine yardım ederken, Vin de Kris’in yürüyüşüne yardım ediyordu. İkisi iyi bir karışımdı.”
Wu’yu role çeken şey karakterle tehlikeli sahnelerin karışımı olmuş.
Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü filmi ve Wu’nun Hollywood’daki ilk filmi için kusursuz bir ikili olmuş.
Wu şunları söylüyor; “Bu bir Hollywood filmindeki ilk rolüm. Benim için her şey yeni. Ama Nicks, karakterin kendisi gerçekten çok hoş. Gerçekten büyük bir aksiyon adamı değil, ama ben Nicks’i çok sevdim."
Kirschenbaum ise şunları söylüyor; “Kris Wu’yu ilk görüşte seviyorsunuz. Sevdiğiniz muhteşem bir DJ. “Özel yeteneği nedir?” dersiniz ve Xander da ‘Birlikte olması eğlenceli biri. Ve bundan çok çok daha fazlası. Aslında onda her şeyden biraz var.”
Ayrıca bu çok yetenekli Xander ekibinde Becky yer alıyor. Ekibin aygıt ve silah uzmanı, teknoloji kraliçesi Nina Dobrev tarafından canlandırılıyor.
Dobrev şunları söylüyor; “Becky, biraz Xander’dan hoşlanan bir teknoloji dehası. Ama aslında Xander’a tamamen aşık. Sürekli konuşuyor ve ne zaman duracağını hiç bilmiyor. Bu gözlüklü, zeki kızı oynamak çok hoştu.”
Kirschenbaum ise şöyle anlatıyor; “Nina bu filmde çok komik. Çok eğlenceliydi. Muhteşem olduğunu biliyorduk. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Ama komedi zamanlaması izleyiciyi gerçekten o daha bir şey söylemeden güldürüyor. Çünkü o ne zaman görünse hemen hazır oluyorlar. Komik bir şey olacağını biliyorlar.”
Sınırsız Aksiyon: Hesaplaşma Başlasın
Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü’nü diğer xXx filmlerinden ayıran şey Xiang ekibiyle Xander ekibi arasındaki zorlu hesaplaşma.
Diesel, yeni xXx filmi için şunları söylüyor “İlk film sadece Xander’ı konu alırken, bu film gerçekten de Xander’ın nasıl bir lidere dönüştüğünü gösteren ekip öğesini konu alıyor. İlk xXx filminde Xander Cage’in hiçbir becerisi yoktu. Her zaman için kendisiyle tutarlıydı. xXx’in bireyselliği kutlayan bu yeni tekrarında gördüğümüz bir şey var. Bireyselliği kabul ederek bir ekip kurmanıza olanak verdiğini ileri sürüyor.”
Kirschenbaum şöyle anlatıyor; “Xander Cage’i geri getirmeyi düşündüğümüzde çok kültürlü bu global grubun parçası olması, onun için çok önemliydi. Bu yüzden şimdi göreceğiniz şey gerçekten de kollarını bir değil iki xXx ekibinin etrafına sardığı olacak. Filmi gerçekten yürüten ve izleyiciyi büyüleyen de bu dinamik. Pandora’nın Kutusu için rekabet eden, yetenekleri eşit olan, eğlenceyi aynı oranda seven ve aynı oranda isyankar olan iki belalı ekip var.”
İki belalı ekip olmasının ötesinde filmi bir sonraki aşamaya taşıyan şey daha önce hiç görülmemiş aksiyonu ve her bir epik başarının gerçekten de fiziki özellikler dünyası içinde olmasıyla daha inandırıcı olması.
Dublör ekibinin başında, geçmişte de Vin Diesel’le ve yönetmen Caruso’yla birlikte çalışmış olan Yönetici Dublör Koordinatörü Bobby Brown bulunuyormuş.
Diesel şunları söylüyor; “İlk xXx filminde çalıştığım dublörlerin çoğuyla bugün de hala çalışıyorum. O zaman onları sevmiştim, çünkü her türlü çılgın akrobasiyi yapmama izin veriyorlardı. Setteki herkes bana Hava Diesel diyorlardı çünkü sürekli bir yere atlıyordum. Xander Cage’in Dönüşü’ndeki akrobasi numaraları sadece akrobasi olsun diye yapılan numaralar değil. Xander’ın karakteristik özelliklerini temsil ediyorlar ve Avustralyalı ekstrem sporcu Robbie Maddison ile birlikte çalışarak MXMA denilen yeni bir dövüş tarzı geliştirdik. Motokros dövüş sanatları. Çok eğlenceli."
|Filmin galasından
Kirschenbaum şunları söylüyor; “Robbie Maddison geldi ve daha önce hiç görmediğiniz bu akrobasi numaralarını geliştirmemize yardım etti. Bence bu filmin çıtasını belirledi. O da izleyicilerin daha önce hiç görmediği şeyleri nasıl yaptığımız. Xander Cage’in asıl vaadi de bu."
Diesel’in kapsamlı dövüş ve akrobasi deneyimine Donnie Yen ve Tnoy Jaa’nın benzersiz ve ünlü dövüş tarzlarını eklenince Xander Cage’in Dönüşü dövüş sahnelerini bambaşka bir düzeye taşımış.
Brown şunları söylüyor; “Donnie Yen, Tony Jaa, Michael Bisping var. Bunlar hepsi farklı tarzları olan dövüşçüler. Vin’in de belli bir dövüş geçmişi var. Bu ünlü yeteneklerin benzersiz tarzlarının bir sahnede birleştiğini düşünün. Biraz ürkütücü olur, çünkü hepsinin etrafında kendi dünyaları var. Donnie Yen efsanevi biri. Tony Jaa da işinde öyle. Sonra karışıma futbol harikası Tony Gonzalez’i ekleyin Hepsi Vin’le dövüşen son derece yetenekli insanlar. Xander Cage’in Dönüşü’nün, dövüş yaratıcılığı ve akrobasi özgünlüğü açısından zorlamak için gereken her şeyi yapması gerektiğini söylemeye de gerek yok."
Görüntü yönetmeni Russell Carpenter şunları söylüyor; “Daha önce bu kadar hızlı hareket eden kimseyi hiç görmedim. Ama çok farklı şekillerde hareket ediyorlar ve çok farklı tarzları var. Bu yüzden dövüşleri onlar düşünülerek tasarlandı. Özellikle de Tony Jaa, arkasını dönüp bir şeyi o kadar hızlı yapar ki ellerinin hareket ettiğini bile neredeyse görmezsiniz. Bazen ‘Hey, biraz yavaşla ki en azından izleyici ne yaptığını görsün. Aksi takdirde bunun ne kadar muhteşem olduğunu kaçıracaklar.’ diyordum. Burada çok hızlı oldukları için ağır çekimde veya yüksek hızlı kamerayla çekilmek zorunda kalınan dövüşçülerden söz ediyoruz.”
Genel olarak akrobasiler, çok işbirlikçi bir yaklaşımla çözülmüş. Donnie Yen ekibiyle gelmiş. Provalar çekimden bir ay önce başlamış.
Filmin başında Yen’in büyük bir camdan içeri girişinin yer aldığı özel bir sahne var ve akrobasi ekibinin tipik şeker cam kullanamayacağı bir açıdaymış.
Brown şöyle anlatıyor; “Tek başına atlayışı yapmak bile çok zordu. O kadar yüksekten gelmek ve camdan geçerek zemine düşmek ve yuvarlanmak gerekiyordu. Bu yüzden çok fazla prova yaptık. Özel efektler elemanının bu gerçek temperli camın kırılmasını tetikleyecek bir düğmeye basması gerekiyordu. Ama camı patlatmada biraz geç kalırsa adamın güzergahını yavaşlatacak ve doğruca aşağı düşecekti. Bu da gerçekten çok kötü bir şey olurdu. Atlayışın kendisi başlangıçtan bitişe kadar 9 metre kadardı. Akrobasi donanımından sadece tek bir küçük yardım alındı. Bu da bu ekibin ve oyuncu kadrosunun ne kadar işine bağlı ve ne kadar sert olduğuna dair kusursuz bir örnek teşkil ediyor.”
Ekip ayrıca profesyonellerden de yardım almış. Prömiyer bir dövüş ekibi olan Jon Valera and 87Eleven, dövüş sahnelerinde yardım etmiş.
Brown şunları söylüyor; “Arazi motosikletinde çılgın şeyler yapan Jack Fields’ı buldum. Onu takımıma dahil ettim. Adeta gözlerinizin önünde kendi kendine gelişti.”
Corbin Fox, Diesel’le 2004’te “Chronicles of Riddick”de birlikte çalışmış. Bazen sayıları 17’yi bulan donanımcılardan oluşan ekibin başındaymış.
“Yaratıcı kişileri bir araya getirdim ve DJ Caruso’nun gerçekten seveceği bir görünüm buluncaya dek birçok deneme yaptık.”
Dalgaları Sürmek
Belki de filmin en etkileyici sahnelerinden biri motosiklete binme sahnesi olmuş. Diesel’in dediği gibi “İnsanların aklını başından alacak.”
Oyuncu kadrosu ve ekip, sahneyi mümkün olduğunca inandırıcı kılmak için uğraşırken doğal unsurların üstesinden gelen bir sahne varmış.
“Su, çektiğimiz en zor sahnelerden bazılarını temsil etti. Çünkü yüzeyin 7 metre altında, tamamen giyinik bir haldeysen ve ‘kayıt ‘sözcüğünü bekliyorsan, su çok merhametsiz olabilir. Orada saniyelerle yarışırsın ve aşağıda tam bir akrobasi sahnesi oynaman gerekmektedir.” diyor Diesel.
Sahnenin bir bölümü gerçekten de detaylı ve dev bir su tankında, Dominik Cumhuriyeti’ndeki Pinewood Studios’da su kızaklarıyla donatılmış gerçek motosikletlerle çekilmiş.
“Oyuncuları tespit etmek için çok fazla baş üstü donanımımız ve yürütülmesi gereken özel efektler teçhizatları vardı.” Diyor akrobasi koordinatörü Bobby Brown ve şöyle devam ediyor; “Sürekli olarak binlerce galon su akıyor. Ayrıca Vin Diesel bir motosikletin üstünde sanki çıplak ayakla kayak yapıyormuş gibi atlıyor ve tekrar motosiklete biniyor. Bu yüzden teçhizatları sürekli elde tutması gerekir. Donnie ve Vin gibi kendi akrobasilerini yapmayı seçen oyuncular varken bu sadece zorlayıcı bir sahne değildi. Özellikle de kişisel zorluklar herkes tarafından hissedilmişken.”
"En zor yanı da botlarla, mücevherlerle ve okyanustaki silahlarla tam kıyafetli şekilde yüzmekti.” Diyor Diesel.
Bir başka etkileyici sahne de bir kargo uçağındaki sıfır yer çekimi sahnesiymiş.
Ekibin bir seferde havada beş oyuncuyu asılı tutması gerekmiş.
Brown şunları söylüyor; “Teçhizatlar çok büyüktü ve Tony Gonzales ve Vin gibi çok iri iki kişinin bu sınırlı alanda dövüşmesi olağanüstü zordu.
Hanımefendi Gibi Düşün, Gözü Kara Davran
Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü filmindeki kadınlar göz alıcı oyunculardan oluşan olağanüstü bir grup.
Rose, bu yüksek aksiyonlu role hazırlanması hakkında şunları söylüyor; “Vin her zaman bizim işe sarılmamızı ve karaktere bürünmek için daha ekstrem davranmamızı söyler. Çünkü bu size daha fazla adrenalin verir. Bu da mutlaka olması gereken bir özellik. Böylece bana bir BMX verdi. Bir kayış rampasına götürdüm ve gün boyu çok iyi gidiyordum. Numaraları öğreniyordum ve her gün gidip çok iyi olacaktım. Sonra birden bitti. İki hafta boyunca yürüyemedim bile.”
Deepika Padukone da aksiyona katılmış. “Çok çeşitli silahları olan ve nasıl kullanıldıklarını anlayan gerçekten askeri olan kişilerden eğitim almak ve nasıl kullanıldıklarını, çalıştıklarını ve yeniden doldurmayı öğrenmek büyüleyiciydi. Bu film için öğrendiğim bir şey, ama aynı zamanda hayat için öğrendiğim bir şey de oldu.”
Film ilerledikçe başrol oyuncusu bu iki kadının arasındaki rekabet sürmüş. Birbirlerine olan güvenlerinde gelgitler yaşıyorlarmış. Bu da iyi eğitimli iki ajan türü arasında doğal bir eylem.
Kirschenbaum da aralarındaki kimyayı anlatıyor. “Bir noktada ikisi bir araya geliyor ve ikisi birlikte çalışarak özel güçler birimini yeniyorlar. Gerçekten muhteşem ve filmde birlikte büyüleyiciler.”
Uluslarası Kadro Uluslararası Mekanlarla Tanışıyor
Filmin büyük bölümü Toronto’da çekilirken, filmin özgünlüğü için mekan çekimi gerekmiş.
Hemming, Dominik Cumhuriyeti’nin doğal bir seçim olduğunu anlatıyor; “Dominik’te kilometreler boyu el değmemiş plajlar, tropik ormanlar, dağlar, dağ yolları, tepeler, suda biten tepeler var. Bu yüzden eğlenmek için büyük bir oyun alanı sağlayan eşitli peyzajlar var.”
Diesel de şunları söylüyor; “Çok güzel bir ülke ve filmin görselliğine kesinlikle ilk filmde Bora Bora’ya ve Avusturya Alplerine gittiğimizde olduğu gibi katkısı oldu. Ben mekanlara gitme konusunda büyük bir savunucuyum. Çünkü mekanda daima bir sette yeniden yaratamayacağınız bir sihir vardır.”
Vin, Dominik Cumhuriyeti’nin uzun zamandır hayranıymış. Şunları söylüyor “Oraya on yıl kadar önce gitmiştim. Cumhurbaşkanı bana film endüstrisini oraya nasıl götürebileceğimi sormuş ve bir altyapı oluşturmamı istemişti. Ona en büyük sorunun, işe alınacak personel olduğunu söylemiştim.”
Kendisini Cumhurbaşkanı tarafından sunulan bu yeni zorluğa atmış ve bunu yapmak için tüm kaynaklara sahipmiş.
Çünkü babası New York’ta şehirdeki çocuklara film yapımcılığını öğreten, bir film eğitimi programını yürütüyormuş.
Diesel öyle devam ediyor; “Bu yüzden oraya bir sonraki gidişimde Cumhurbaşkanıyla tanışması için babamı da götürdüm. O yaz oradaki One Race Global Film Vakfı’nı kurduk. Çocuklardaki bir sorunu el alıyor ve onlara eğitim veriyorduk. Hizmet alamayan çocukları ele alıp onlara nasıl film yapımcısı olacaklarını öğretiyorduk. On yıl sonra Cumhurbaşkanına verdiğim sözün gerçekleştiğini görmek, çok tatmin ediciydi.”
Diesel şöyle devam ediyor; “One Race Global Vakfı’ndan mezun olan birçok kişi filmde görev aldı. Dominik Cumhuriyeti’nde yarattığımız her işten, toplumun katkılarından ve filmimizi özel kılmalarından gurur duyuyoruz.”
Bu duygu, oyunculara ve ekibe de yansımış; Diesel ve Caruso’nun insanların aile gibi hissedecekleri bir ortam yarattıkları konusundaki düşüncelere katkıda bulunmuşlar.
Ruby Rose şunları söylüyor; “Vin’in organize ettiği bu okulda, sette bizimle birlikte çalışan birçok kişi vardı. Gerçekten güzeldi. Bu sektöre girmek isteyen, ama Vin’in organizasyonu dışında bir fırsatı olmayan kişilerle birlikte sanat yapıyorduk.
Diesel ayrıca Dominik Cumhuriyeti’nde iş yaratma, ülkenin sunumu ve en popüler müzik türleri olan Reggaeton’u destekleme konusunda da verdiği söze sadık kalmış.
Başarılı Reggaeton sanatçısı Nicky Jam, misafir oyuncu olarak kadroya katılmış.
Jam şunları söylüyor; “Vin, dilimizi çok seviyor. İspanyolca konuşuyor ve Don Omar ve Tego Calderon gibi Reggaeton sanatçılarının yer aldığı başka filmleri oldu. Yani halkımızı çok seviyor.”
Dövmelere Bile Makyaj Yapılıyor
Bu filmi güçlendirmek ve daha büyük ve daha kötü bir xXx serisini gerçekten temsil eden bir gişe rekortmeni yaratmak için hiçbir taş yerinde bırakılmamış.
Dövmeler, ilk filmin karmaşık bir bölümünü oluşturuyordu ve bu dövmeli, sert, gizli ajanı, dönemin düzenine cüretkar biçimde karşı geldiğini göstermek için önemliydi. Diesel şunları söylüyor; “O noktaya kadar bırakın bir kol dolusu dövmeyi, dövmeli bir kahraman bile görmemiştik. Bu tamamen yeniydi ve iyi de olsa kötü de olsa kesinlikle sonraki nesilleri etkiledi. Çünkü şimdi dövmesi olmayan birini bulmak neredeyse imkansız.”
“Suicide Squad”da da çalışan Rob Coutt, Toronto’nun önde gelen dövme ustalarından biri ve güncelleştirilmiş xXx dövmelerini gerçekten sette yapmak üzere çağırılmış.
Coutt şunları söylüyor; “Süreç, sadece küçük bir yuvarlak masada yönetmen DJ’in fikirlerini ve hangi karakterlere dövme yapılacağını ve ilgili sahnelerini görüşmekle başladı. O görüşmeden sora DJ bana karakterlerin nasıl görünmesini istediğim konusunda ve tasarımların nasıl olacağı konusunda özgürlük verdi. Karakterler özgündü, bu yüzden her şeyin kişiye özel olmasını sağladık.”
Diesel şunları söylüyor; “İlk xXx filminde yönetmen Rob Cohen, beni kişisel unsurlar eklemem için teşvik etmişti. Bu yüzden ilk yaptırdığım dövmeler hala duruyor. Karnımda yer alan ve lisede oynadığım bir karakter olan ilk Zindan ve Ejderha karakteri gibi.”
Zorluklardan biri de Xander’ın ilk filmde sahip olduğu orijinal dövmeleri gerçekçi kılmak olmuş.
Yani yıllar içinde eskimiş ve güncellenmiş olmaları anlamına gelmiş.
Coutt şöyle anlatıyor; “Vin’in ensesindeki xXx dövmesini değiştirmek gerektiğini düşündük. Daha yeni bir şey gerekiyordu. Ama yine de Süpermen logosunu çok değiştiremeyeceğiniz türündeki durumlardan biriydi. Bu yüzden Üç X logosunu neden çok fazla değiştirelim? Biraz daha modern görünmesi için küçük bir değişiklikti.”
Ayrıca Vin kolundaki bazı dövmeler konusunda da titiz davranmış. İkili en iyi yaklaşım şeklini görüşmüş.
”Coutt şunları söylüyor; “Lazer yaptırabilirsin, dövme sildirme yaptırabilirsin ve gizlettirebilirsin. Bu yüzden karakterini yeni bir çağa getirmenin hiçbir yanlış yanı yok dedim. Eski hayranların için eski bir şeyi tut ve yeni hayranlar için yeni bir şey getir."
Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü de öyle yapmış.
Ruby Rose, özellikle zorlayıcıymış; çünkü gerçekte de çok fazla dövmesi var.
Coutt şunları söylüyor; “Çok güzel yapılmış büyük bir portre olması harikadır; ama nişancı olmakla ilgili hiçbir şey anlatmaz.”
Rose şunları söylüyor; “Bu yüzden onu kapattık ve nişancı olmaya özgün bir şey koyduk. Adele’nin kesinlikle dövmeleri olacağı konusunda bir karar verdik. Xander’la ikisinin uzun bir geçmişi olduğundan dolayı ekstrem sporlar yaptığını bilmek hiç zor değildi ve dövme yaptırmış olduğu da besbelliydi. Bu yüzden dövmeleri bıraktık,ama değiştirdik. Çünkü benim dövmelerimi yaptırmış olması mantıklı gelmedi. Benim dövmelerimi kapattık ve nişancı dövmesi şeklinde değiştirdik.”
Padukone’nin canlandırdığı Serena’nın karmaşık bir dövmesi var ve Serena ile Xander bir sahnede dövmeleri üzerinden hayat hikayelerini karşılaştırıyorlar.
Padukone, karakterinin duygusal dövmelerini şöyle anlatıyor; “Serena’nın beş dövmesi var. Her biri hayatında gerçekleştiği maceracı bir şeyi temsil ediyor. Küllerinden doğan Anka kuşu onun için en önemli olan gibi görünüyor ve bir uçaktan atlayışı temsil ediyor.”
Dominik Cumhuriyeti’nde 27 ile 30 derece havada çalışmak dövme ekibi için hiç de kolay olmamış.
Transfer dövmeler kullanmak ekranda çok iyi bir kalite sağlıyormuş, ama bir noktada gerçekten bir transfer yaşanmış.
Coutt şöyle anlatıyor; “Vin’den bir çağrı aldım ve ‘Rob, bu nedir?’ diye soruyordu. Ben de ‘Aslında o Ruby’nin bir parçası’ dedim. İkisi için de bir bağlayıcı bir andı. Bu yüzden Ruby’nin karavanına gittim ve Vin’de bıraktığı parçayı ona yeniden yerleştirmem gerektiğini söyledim. Bir baktı. Gerçekten de bir fil eksikti.”
Yen ve Jaa da aksiyona özellikle hem kamera önündeki hem de kamera arkasındaki hayatlarıyla ilgili dövmelerle katılmışlar.
Coutts şöyle anlatıyor; “Çin’de Donnie Yen’e Dünya’nın En Güçlüsü diyorlar. Lakabı bu. Bu yüzden kendi el yazısıyla ona yazdırdım ve bir dövmeye dönüştü. Tony Jaa da Tayland’la ilgili bir şey olan kaplan var. Onun için çok önem taşıyor.”
Beklenti ve Heyecan
İlk xXx filmi, ekstrem sporların ve dövmelerin gizli ajanlar dünyasında ilk kez kullanımına öncülük etmiş.
Ajan karşıtı ajan serisi olarak mirasını daha da sağlamlaştırmış. Abartılı aksiyon sahneleri, zorlayıcı karakterleri ve kesintisiz eğlencesiyle dolu olan Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü filmi bu seriye uyan bir dönüş olmuş.
Ruby Rose şunları söylüyor; “Bu filmin müthiş bir takip kitlesi var ve hayranları Xander Cage’in dönüşünü görmek için çok heyecanlılar. Umarım severler ve onlara bekledikleri her şeyi verir. Umarım ilk xXx’i izlememiş olanlar da bu filmi izler ve o kadar severler ki geri dönüp her şeyin başlangıcını da izlerler.”
Diesel şöyle diyor; “İzleyicinin kaçıp sadece eğlenmesini her şeyden çok istiyorum. Bu filmde önemli olan bu, ama ayrıca insanların oldukları gibi olmaları, tuhaf ve benzersiz olmaktan korkmamaları için ilham verir.”
Diesel’in rol arkadaşı Deepika Padukone: “Çok basit anlamda bu filmin yapımında herkes harika zaman geçirdi. Herkes çok fazla sevgi, mutluluk ve pozitiflik getirdi. Her oyuncu kendi karakterini çok özel kıldı. İzleyicilerin de bizim yaparken eğlendiğimiz kadar eğleneceğini düşünüyorum.”
Yapımcı Kirschenbaum şunları söylüyor,” Ben şahsen izleyicilerin ne düşüneceğini biliyorum. ‘Hey, bu izleyeceğimi sandığım filmden çok daha büyük. Bu filmde, biz çekim yaparken düşündüğümden çok daha büyük bir etkiyle hayat bulan çok önemli sahneler var. Sonuçta bu iyi bir şey ve umarım izleyiciler için gerçek bir sürpriz olur. Bu film için ve filmi daha önce hiç görmedikleri kayaktan yağmur ormanına, dalgalar üstündeki motosiklet kovalamacalarından, düşmek üzere olan bir uçaktaki sıfır yer çekimli dövüş gibi bazı şeylerle sunabiliyor olduğumuz için çok heyecanlıyız. Hepsini ve daha fazlasını Yeni Nesil Ajan Xander Cage’in Dönüşü filminde izleyebilirsiniz.”
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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