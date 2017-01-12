12.01.2017
Yunanistan 'İsmail ve Roza'yı izliyor!.
Yapımcılığını Baran Seyhan ve Panos Papahadzis’in, yönetmenliğini George Kordellas’ın üstlendiği İsmail ve Roza, Yunanistan’da vizyona girdiği ilk dört günde geçen senenin gişe rekortmeni “Star Wars” serisinin son filmi “Güç Uyanıyor”u geride bıraktı.
İsmail ve Roza'nın gişe rakamları Yunanistan’da en çok izlenen film olma özelliğini taşıyan Oscar ödüllü The Revenant/Diriliş filmini de geride bırakarak Yunanistan’ın en çok izlenen yapımı olacağını gösteriyor.
Filmin başrollerinde Yunanistan’ın tanınmış oyuncularından Evgenia Dimitripoulou, Tasos Nousias ve Lida Protopsaltil’nin yansıra Türkiye’den Yılmaz Gruda ve Cem Aksakal yer alıyor.
Çekimleri Atina, İstanbul, İzmir ve Midilli Adası’nda gerçekleşen filmin izleyicilerinin beğenisini kazanan bir diğer yanı ise Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Haris Alexiou’nun film için özel olarak bestelenmiş şarkısı.
Yunanistan’da gişe rekorları kırmaya hazırlanan İsmail ve Roza, bahar aylarında Türkiye’de de gösterime girecek.
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