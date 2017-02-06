6. Sinema Bloggerları Ödülleri

Toplam 22 kategoride yılın en iyilerinin -bir de yılın en kötü filminin- seçildiği yarışmanın sıralı tüm listesi:
EN İYİ FİLM
1. Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)
3. Arrival (Denis Villeneuve)
4. Moonlight (Barry Jenkins)
5. Elle (Paul Verhoeven)
6. The Handmaiden (Park Chan-wook)
7. The Salesman (Asghar Farhadi)
8. American Honey (Andrea Arnold)
9. Toni Erdmann (Maren Ade)
10. Sing Street (John Carney)
EN İYİ YÖNETMEN
Damien Chazelle | La La Land
(İkinci: Denis Villeneuve | Arrival)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Casey Affleck | Manchester by the Sea
(İkinci: Jake Gyllenhaal | Nocturnal Animals)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Isabelle Huppert | Elle
(İkinci: Natalie Portman | Jackie)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Michael Shannon | Nocturnal Animals
(İkinci: Ralph Fiennes | A Bigger Splash)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Viola Davis | Fences
(İkinci: Michelle Williams | Manchester by the Sea)
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Manchester by the Sea | Kenneth Lonergan
(İkinci: The Salesman | Asghar Farhadi)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Arrival | Eric Heisserer
(İkinci: The Handmaiden | Jong Seo-kyeong, Park Chan-wook)
EN İYİ TOPLU PERFORMANS
Manchester by the Sea
(İkinci: Captain Fantastic)
EN İYİ KURGU
La La Land | Tom Cross
(İkinci: Arrival | Joe Walker)
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The Neon Demon | Natasha Braier
(İkinci: La La Land | Linus Sandgren)
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
La La Land | Davis Wasco, Sandy Reynolds-Wasco
(İkinci: The Handmaiden | Ryu Seong-hie)
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Jackie | Madeline Fontaine
(İkinciler: The Handmaiden | Jo Sang-gyeong & La La Land | Mary Zophres)
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
La La Land | Justin Hurwitz
(İkinci: Nocturnal Animals | Abel Korzeniowski)
EN İYİ MAKYAJ & SAÇ TASARIMI
The Neon Demon
(İkinci: Jackie)
EN İYİ SES
Arrival
(İkinci: La La Land)
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Doctor Strange
(İkinci: Rogue One)
EN İYİ YERLİ FİLM
Kalandar Soğuğu
(İkinci: Tereddüt)
EN İYİ İLK FİLM
The Witch | Robert Eggers
(İkinci: Deadpool | Tim Miller)
EN İYİ ANİMASYON
Kubo and the Two Strings
(İkinci: Zootopia)
EN İYİ BELGESEL
O.J.: Made in America
(İkinci: Fire at Sea)
EN KÖTÜ FİLM
Kolpaçino 3. Devre
(İkinci: Batman v. Superman: Dawn of Justice)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder