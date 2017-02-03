3.02.2017
Asghar Farhadi : Yönetmen / Yazar / Yapımcı
İlk filmini 13 yaşında bir gençlik sinema kulübünde çeken Farhadi, 1991’de sinema üslubunu önemli ölçüde etkileyecek bir seçim yaparak Tahran Üniversitesi’nde tiyatro eğitimine başladığında beş kısa filmin yönetmenliğini yapmıştı.
Lisans tezini Harold Pinter’ın yapıtları ve Pinter’ın oyunlarında sessizlik ve duraklamanın işlevi üzerine yazan Farhadi, mezun olduktan sonra 1996’dan itibaren çalışmalarına Tarbiat Modares Üniversitesi’nde tiyatro yönetmenliği alanında devam etti.
Burada radyo oyunları ve ardından televizyon dizileri yazan Farhadi, mezuniyetinin ardından televizyon dizileri yazmaya ve yönetmeye başladı.
A Tale Of City / Dastane Yek Shahr, yönetmenin bu dönemdeki dizilerinin öne çıkan bir örneğiydi.
Farhadi, 2002’de ilk filmi Kumda Dans / Raghss Dar Ghobar'ı yazdı ve yönetti.
25. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü ve Rusya Sinema Eleştirmenleri Derneği En İyi Film Ödülü’ne layık görülen film, 48. Asya Pasifik Film Festivali’nde de En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.
Farhadi’nin bir yıl sonra çektiği Güzel Şehir / Shahre Ziba, zamanı için nadir sayılabilecek türden bir toplumsal anlatıyı içeriyor.
Ölüm cezasına çarptırılmış bir katilin ailesiyle kurbanının ailesi arasındaki çatışmayı konu alan filmde; kurbanın ailesi ölüm cezasının iptalini kabul etme hakkına sahip olduğundan, 18 yaşındaki katilin kaderini elinde tutuyor.
Fransa’da 2012’de gösterime giren film yerel ve uluslararası festivallerde büyük ilgi gördü ve aralarında Varşova Film Festivali Büyük Ödülü’nün de yer aldığı pek çok ödül aldı.
2005’te bir sonraki filmi Çarşamba Ateşi / Chaharshanbe-soori'ni tamamlayan Farhadi, bu filmde bir orta sınıf ailenin bunaltılı hayatına hizmetçilerinin gözünden ışık tutarak, bir ailenin toplum içindeki çifte hayatını resmediyor.
Farhadi, iki yıl sonra İran’ın kuzeyine tatile çıkan bir grup gencin hikayesini anlatan Elly Hakkında / Darbareye Elly'yı çekti.
Filmde gençlerden birinin kaybolması tüm grubu karmaşık bir duruma sokuyor ve heyecanlı bir dramın zeminini hazırlıyor.
İlk gösterimi Berlin ve Fajr Film Festivalleri’nde aynı anda gerçekleşen film, Berlin’de Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü’ne, Fajr’da ise Kristal Simurg En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görüldü.
Elly Hakkında, 2009’da Fransa’da gösterime girdi ve 100,000’in üzerinde izleyici tarafından izlendi.
Jodaeiye Nader Az Simin'ı yazmaya başlayan Farhadi, 2010’da bu filmin çekimlerine başladı.
Yine bir orta sınıf çifti merkezine alan filmde; evliliği sallantıda olan çift, çocukları olmasına rağmen boşanmayı seçiyor.
Bir Ayrılık, tüm dünyada pek çok farklı kültürden gelen, farklı bakış açılarına sahip izleyicilerden oluşan geniş bir kitleye ulaştı.
Prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’nde 60 yıllık izleyici rekorunu kıran film, benzeri görülmemiş bir başarı yakalayarak, Altın Ayı En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra kadın ve erkek oyuncularıyla da ayrı ayrı Gümüş Ayı ödüllerine layık görüldü.
Bu ödüller, filmin kazandığı çok sayıda ödülün sadece başlangıcı oldu: Film, aralarında Golden Globe Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film, César Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film Ödülü, ve En İyi Yabancı Film Oscar’ının da aralarında olduğu 70’in üzerindeki uluslararası ödül kazandı.
Bir Ayrılık, daha önce hiçbir İran filminin yakalayamadığı ölçüde büyük bir uluslararası başarı yakaladı.
Film, 250 salonda gösterime girdiği Fransa’da bir milyon kişi tarafından izlendi ve ülkede en fazla izlenen İran filmi oldu.
2011’de ABD’de gösterime giren film, ülkede tüm zamanların en çok izlenen yabancı filmleriyle eşit gişeye ulaştı.
Aynı yıl, Asghar Farhadi, Time dergisi tarafından “Dünyanın en etkili 100 ismi” arasında gösterildi.
Bir Ayrılık'ın kazandığı diğer ödüller arasında Durban Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü, Asya Pasifik Film Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Film ve En İyi Senaryo ödülleri ve Sydney Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü yer alıyor.
Le Passé / Geçmiş, üzerinde çalışmaya başladı.
Filmde ana karakter Ahmad, uzun süredir ayrı yaşadığı eşi Marie’den boşanmasının yasal işlemlerini sonlandırmak üzere 14 yıllık bir aradan sonra Paris’e dönüyor.
Aradan geçen zamanın ardından Ahmad’in yeniden Marie’nin hayatına girmesi ikili için karmaşık bir durum yaratıyor ve onları ortak geçmişlerine yeniden bakmaya zorluyor.
Fransa’da 2013’te gösterime giren ve eşzamanlı olarak Cannes Film Festivali’nde gösterilen Geçmiş, toplamda yine bir milyona yakın izleyiciye ulaştı.
Asghar Farhadi, Geçmiş'in ardından yapımcılığını Alexandre Mallet-Guy ve Pedro Almodóvar’ın üstleneceği İspanya’da çekilecek bir hikaye üzerinde çalışmaya başladı.
Birkaç ay sonra Satıcı, Cannes’da yarışmak üzere seçildi ve Farhadi’nin Altın Palmiye için yarışan ikinci filmi oldu.
Satıcı, Alexandre Mallet-Guy’nin Memento Films adına yapımcılığını üstlendiği ikinci, dağıtımını üstlendiği ise beşinci Asghar Farhadi filmi.
Mallet-Guy ve Farhadi, yapımcının Elly Hakkında'yı henüz yeni keşfetmiş olduğu 2009 yılında Berlin’de tanışmıştı.
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