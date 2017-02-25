25.02.2017
'Before I Fall / Ben Ölmecen Önce' 17 Mart’ta vizyonda!.
Geçirdiği bir kaza sonucu Samantha esrarengiz bir şekilde, tekrar tekrar aynı günü yaşamaya başlar.
Her sabah aynı güne uyanan Samantha, gün boyunca herkesin ne yaptığını biliyor, fakat ne denerse denesin, sonunda günü baştan yaşamaya başlıyor.
Hayatınızı kökünden değiştirmek ve gerçek aşkı bulmak için tek bir gün bile farklılık yaratabilir mi?
Yılın merakla beklenen young adult roman uyarlaması, "Twilight jenerasyonunun Groundhog Day'i" olarak tanımlanan Before I Fall / Ben Ölmecen Önce'nin Türkçe afişi ve fragmanları yayınlandı.
Filmin başrollerinde Hollywood'un yükselen yıldızları Zoey Deutch (Vampire Academy, Dirty Grandpa) ve Halston Sage (Neighbors, Paper Towns) bulunuyor.
Lauren Oliver'ın aynı adlı bestseller gençlik romanından uyarlanan film, tek bir günün içine sıkışan Samantha'nın inanılmaz hikayesini anlatıyor.
A.B.D’de Open Road tarafından 3 Mart’ta vizyona çıkacak film, Türkiye’de 17 Mart’ta gösterime girecek.
Yönetmen: Ry Russo-Young
Oyuncular: Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Jennifer Beals
Yapımcı: Brian Robbins, Matthew Kaplan, Jon Shestack
Senaryo: Maria Maggenti, Lauren Oliver (roman)
Görüntü Yönetmeni: Michael Fimognari
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D.
Süre: 99 dk.
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films
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