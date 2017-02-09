Berlin'in En İyileri İstanbul Film Festivali'nde!.

|On The Beach At Night Alone
İlk kez Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) izleyici karşısına çıkacak birçok film, bu yıl da Türkiye prömiyerlerini 36. İstanbul Film Festivali’nde yapacak.
9 Şubat Perşembe akşamı başlayacak Berlin Film Festivali’nin açılışını yapacak Etienne Comar’ın Avrupa cazının öncülerinden Django Reinhardt’ın hayatından bir kesiti aktardığı filmi Django festival kapsamında izleyiciyle buluşacak filmlerden.
Berlinale kapsamında, Altın Ayı için yarışacak Hong Sang-soo’nun On The Beach At Night Alone ile Volker Schlöndorff’un Return To Montauk ile yarışma dışı gösterilecek Martin Provost’un Midwife; Raoul Peck’in özel bir gala kapsamında festival programında yer alan Young Karl Marx ile Panorama Belgeseller bölümündeki I Am Not Your Negro ile yine Panorama Belgeseller bölümünde Fernando León de Aranoa’nın Politics, Instructions Manual adlı filmleri Türkiye’de ilk kez 36. İstanbul Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak.
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