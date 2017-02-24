!f 2017'den İzlenimler - 2

Disutorakushon Beibîzu / Yıkım Bebekleri
Japonya - 2016 - 108' - Renkli - DCP - Japonca
Yumruk atıyorum öyleyse varım.
Tokyo yakınlarında bir liman kentindeyiz; 18 yaşındaki Taira'yı yerel bir çete tarafından dayak yerken görüyoruz.
Adamakıllı dayak yemek, Taira'ya heyecan ve zevk veren bir şey. Zaten sonrasında, onun komşu kente gidip, izleyenlerin ağzını açık bırakan başka bir dizi kavgaya daha girişmesini takip ediyoruz.
Her kavgada yüzü kan içinde kalsa da, en dibe vurduğu anda yine de ayağa kalkmayı beceriyor.
Sanki gece ilerledikçe, bu kavgalar onu daha güçlü ve dayanaklı kılıyor.
Çoklukla Dövüş Kulübü ve Otomatik Portakal'la karşılaştırılan Yıkım Bebekleri, insan ruhunun karanlık köşelerine uzanan sert, sarsıcı ve düşündürücü bir yolculuk.
Japon toplumuna dair keskin gözlemleriyle, olağanüstü oyunculuk performanslarıyla, şoke edici sahneleriyle heyecan uyandıran bir film.
FESTİVALLER
2016 LOCARNO, RIO DE JANEIRO, MAR DEL PLATA
YÖNETMEN HAKKINDA
Tetsuya Mariko, 1981 yılında Tokyo'da doğdu. Hosei Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Tokyo Güzel Sanatlar Akademisi'nde Film ve Yeni Medya bölümünü tamamladı.
Kısa metraj filmi The Far East Apartment (2003) ile uluslararası alanda adını duyurdu.
2009 yılında ilk uzun metraj filmi Yellow Kid'in yönetmenliğini yaptı.
Yönetmen
TETSUYA MARIKO
Senaryo
TETSUYA MARIKO, KOHEI KIYASU
Görüntü Yönetmeni
YASUYUKI SASAKI
Kurgu
HIDEMI LI
Müzik
SHUTOKU MUKAI
Oyuncular
YÛYA YAGIRA, MASAKI SUDA, NANA KOMATSU, NIJIRÔ MURAKAMI, SÔSUKE IKEMATSU, TAKUMI KITAMURA , MASAKI MIURA , DENDEN
Yapımcı
TOSHIKAZU NISHIGAYA, YUKI NISHIMIYA, KAN ODAGIRI, YOSHITAKA ISHIZUKA
Yapım Şirketi
TOKYO THEATRES CO., INC.
Dağıtımcı
SHOCHIKU FILMS
Filmin mmknmrtb notu ::
Geçmişindeki travmayı da gözönüne alarak- dayak atmaktan ve sanki daha da çok, dayak yemekten hoşlanan; lâkin işin içine cinselliği hiç bulaştırmadığından kelli kendisine "sado mazo" değil de "salak malak" deyu hitap etmeyi tercih edeceğim genç dostumuz Taira'nın tüm film boyunca sürecek kavga dövüşlerine hoş geldiniz..
Efekt takviyesiz biçimde ve tüm doğallığıyla aksettirilen yumruk ve de kemik seslerinin, işin dehşetini daha da arttırdığı filmin, bu kargaşa içinden bize fısıldamak istediği şey şu olabilir galiba: Ey Japon, ey İnsan!. Geçmişin, kavga dövüş üzerine inşa edilmiş; geleneğin, zaten hep bunu kutsuyor; bugünün, aynen şu gördüğün gibi; yarınını ise, düşünemiyorum bile!.
Nedensiz, anlamsız ve amaçsızca süren bu dövüş furyasını izlerken ilk başlardaki tepkim olan şaşkınlığımın daha sonra gülme krizine evrildiği ve de giderek duruma uyum gösterip tepkisizleştiğim bir gerçektir..
O değil de, yediği onca dayağa rağmen yeniden ve yeniden ayağa kalkmayı başaran oğlanın -sonlara doğru- kendine bir hayran edinmesi, bu lavuğun -pardon- korkak tavuğun, kendi arkadaş grubunun en ödleği olması, hemen ve doğrudan çevredeki 'savunmasız' kadınlara tekme tokat girişmesi ve de sertlikte, acımasızlıkta kahramanımızı da aşması.. ne de manidardır!.
6 /10
Hooligan Sparrow / Holigan Serçe
Çin, ABD - 2016 - 84' - Renkli - DCP - Mandarin, İngilizce
Çin'de bir okul müdürünün 6 kız öğrenciyi bir otele götürüp gece orada tutmasının ardından açılan soruşturmanın üzeri hükümet tarafından kapatılır.
Aralarında yönetmen Nanfu Wang ile seks işçisi Ye Haiyan'ın (Serçe) da bulunduğu bir grup insan hakları aktivisti, hem okulun önünde hem de sosyal medyada protestolar gerçekleştirir.
Bu protestolarda öne çıkan Ye Haiyan, tehditler almaya başlar.
Hükümet tarafından gönderilen kişiler, Haiyan'ın yaşadığı sokakta boy gösterir.
Evine zorla giren birtakım adamlar, etrafı talan ederler.
Devletin içindeki çürümeyi ifşa etmek bu koşullarda ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, Nanfu Wang ve Ye Haiyan mücadeleyi bırakmazlar.
Baskıcı hükümetlerin hüküm sürdüğü bölgelerde yaşayanlara çok tanıdık gelecek bir hikâye.
FESTİVALLER
2016 STOCKHOLM BEST DOCUMENTARY, NASHVILLE SPECIAL JURY PRIZE, SUNDANCE, ZURICH
YÖNETMEN HAKKINDA
Nanfu Wang, New York'ta yaşayan ve bağımsız çalışan bir yönetmen.
Şanghay Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündeki eğitimini tamamladıktan sonra, önce Ohio Üniversite'sinde gazetecilik üzerine, sonrasında da New York Üniversitesi'nde belgesel üzerine yüksek lisans yaptı.
Wang'in kısa filmleri farklı platformlarda gösterildi ve çeşitli dillere çevrildi.
Filmleri genellikle dışlanmış ya da kötü muameleye maruz kalmış kesimlerin hikâyelerine odaklanır.
Holigan Serçe (2016), Wang'in ilk uzun metraj filmi.
Yönetmen
NANFU WANG
Senaryo
MARK MONROE, NANFU WANG
Görüntü Yönetmeni
NANFU WANG
Kurgu
NANFU WANG
Müzik
NATHAN HALPERN, CHRIS RUGGIERO
Katılımcı(lar)
YE HAIYAN, YU WANG
Yapımcı
NANFU WANG
Yapım Şirketi
LITTLE HORSE CROSSING THE RIVER
Dağıtımcı
THE FILM COLLABORATIVE
Filmin mmknmrtb notu ::
İcabında resmi bir suç örgütüne dönüşebilen devlet denen kurumun, herhangi bir foyasını ortaya çıkarma girişiminde bulunan aslan yürekli, güzel kalpli vatandaşlarını susturmak, yıldırmak ve yok etmek için nasıl da gaddarlaşabileceğini tüm dehşeti ve de tüm çıplaklığıyla gösteren bu belgeselin beni birazcık bile olsa şaşırtmaması ne kadar da tuhaf, öyle değil mi dostlar!?
Çin'in en mert, en güzel, en namuslu insanı 'Fahişe' Ye Haiyan'a en derin sevgi ve saygılarımla..
7 /10
Güreş
Türkiye, Fransa - 2017 - 52' - Renkli - DCP - Türkçe
Güreş, yağlı güreşçi ikiz kardeşler İsmail ve Turan'ın hayatlarına yakından tanık olduğumuz samimi bir belgesel.
Güreş konusundaki yetenekleri, onları Akçay'daki köylerinden Antalya'ya taşıyor.
Bir şarkı yarışmasına katıldıktan sonra bir anda değişiveren yaşamları, medyanın onlara olan ilgisiyle daha da farklı bir boyut alıyor.
Film, ikizlerin Kırkpınar turnuvalarına hazırlanışını Maurice Pialat'nın Pehlivan'ını akla getiren bir üslupla sergiliyor.
Edoardo Malvenuti, adeta antropolojik bir dikkatle gözlemlediği hikâyede bedenleri ve sesleri, bu oldukça maskülen dünyanın kodlarının açığa çıktığı bir arka planda kayıt altına alıyor.
YÖNETMEN HAKKINDA
Edoardo Malvenuti, 1987 yılında İtalya'nın Fidenza kentinde doğdu.
Bologna'da edebiyat, Milan'da gazetecilik ve Paris'te de felsefe eğitimi aldı.
Güreş (2016) yönetmenin ilk uzun metraj belgeseli.
Yönetmen
EDOARDO MALVENUTI
Senaryo
ÉLOÏSE CASANOVA, EDOARDO MALVENUTI
Görüntü Yönetmeni
EDOARDO MALVENUTI, FRANÇOIS KAROL, FATIH ŞENAL
Kurgu
COLOMBA CASANOVA
Müzik
PIERRE GAMBINI
Yapım Şirketi
LODGE PRODUCTIONS, OMNICUBE, FRANCE TÉLÉVISIONS
Dağıtımcı
OMNICUBE PRODUCTIONS
Filmin mmknmrtb notu ::
Konu -özellikle bizi ilgilendirdiği için- oldukça meraklandırıcı, ama bunu layıkıyla işleyecek bir senaryo ve -daha da önemlisi- bir yönetmenlik becerisi ortada görünmüyor maalesef..
Bir öğrenci projesi olarak -belki- geçer not alabilecek, fazlasıyla 'amatör' kalmış bu belgesel, işi baştan sağlam tutar gibi olmuşsa da, daha sonra her şeyi oluruna bırakmış gibi..
Sona doğru söyleyecek sözü kalmamışcasına susan film, olayları 'Yorumsuz' başlığıyla sunan televizyon görüntüsü kalitesizliğiyle, görevini yaptığını sanıyor..
O değil de, iyi ki o şarkı yarışmasının video görüntüleri eklenmiş de araya, 'doğuştan hasta' şu belgeselin yüzüne biraz renk gelir gibi olmuş.. yani..
3 /10
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