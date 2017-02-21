!f 2017'den İzlenimler!.

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali tüm hızı ve yoğunluğuyla devam ediyor..
Kadim dostunuz ve biricik sinema yazarınız, bendeniz Numan S. olarak, bazı özel nedenlerden ötürü Festival'in bu hızına yeterince ayak uyduramamış, yoğunluğu içine kendimi bırakamamış da olsam, Festival programından bazı filmlerin gösterimlerinde boy göstermekteyim..
Boy demişken.. Boyumun uzunluğu şu sıralar bazı kendini bilmezlere batıyor olsa da yapacak pek bir şey yok.. Üzgünüm ki çatladıklarıyla kalacaklar!.
Neyse efenim.. bu kutsal blogda haddini bilmez birilerinin kışkırtmasına kapılarak, siz aziz okurlarımın huzurunda, onlarla ağız dalaşına falan girecek değilim..
İşte şimdi karşınızda, benim varlığımla şereflenmiş o şanslı filmler hakkında açıklayıcı bilgiler ve kulunuzun onlar hakkında haddi olmayarak yazmaya çalıştığı, naçizane notlar:
Genco
Türkiye - 2017 - 80' - Renkli - DCP - Kürtçe
Ali Kemal daha beş yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler verir. Ama verilen bu güçler sınırlıdır.
Kendisine verilen bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder. Kimliğini gizlemek için kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır.
Ali Kemal arkadaşıyla birlikte vejetaryen bir kafe işletir. İşleri gittikçe kötüye gider.
Ali Kemal'in sınırlı güçleri kendisini zaman zaman gülünç duruma düşürür. Bu durum Ali Kemal'i bunalıma sokar ve Ali Kemal bir süre evden çıkmaz.
Daha önce kendisine yardım ettiği Salih bir gün kapısını çalar. Kız kardeşine yardım etmesini ister.
Ali Kemal istese de, gücü yetmediğinden Salih'e yardımcı olamaz. Salih bu durumun üstüne gider ve birlikte Ali Kemal'in gücünü geliştirmek için çalışmaya başlarlar.
Geçen yıl Keş!f jürisi tarafından ödüllendirilen Ali Kemal Çınar, yine kendi yazıp, oynayıp, yönettiği yeni filmiyle heyecan verici, özgün seslerimizden.
YÖNETMEN HAKKINDA
Ali Kemal Çınar 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır Sinema Kulübü'nün kurucularından biridir.
İlk uzun metrajlı filmi Kısa Film'i (Kurte Fîlm) 2013'te (!f 2014) tamamladı. Çınar, 2016 yılında Gizli (Veşartî) (2015) adlı filmiyle !f'in Keş!f Yarışması Ödülü'nü paylaştı ve SİYAD ödülünü kazandı.
Yönetmen
ALİ KEMAL ÇINAR
Senaryo
ALİ KEMAL ÇINAR
Görüntü Yönetmeni
ALİ KEMAL ÇINAR
Kurgu
ALİ KEMAL ÇINAR
Oyuncular
ALİ KEMAL ÇINAR, SALİH DEMİR, İHSAN ŞAKAR, TEYMÛR EVDİKÊ
Yapımcı
ÇEKDAR ERKIRAN
Yapım Şirketi
LAYEN
Dağıtımcı
LAYEN
Filmin mmknmrtb notu ::
Nefesini tutup, olaya konsantre olarak -sınırlı- süper gücünü harekete geçirebilen, genel konsepte uyarak kendine maskeli bir kıyafet de uydurmuş kafeci Ali Kemal'in akıllara durgunluk veren macerası!.
Türkiyeli Kürt Filmi ya da Kürtçe Film dendiğinde hemen aklımıza gelen, 'acıyla, haksızlıklarla ve isyanla yoğrulmuş dramalar' imajını yerle bir etmesi, Genco'nun en özgün tarafı..
Elbette haklı gerekçelerle oluşmuş / oluşturulmuş bu imajın dışına -malum mevzuya dolaylı da olsa hiç değinmeden- absürt bir komediyle ortaya çıkmanın, Ali Kemal Çınar açısından cesaret gerektiren bir iş olduğunu kabul etmek gerek..
Teknik seviyesi ya da estetiği, 'Youtube video paylaşım' amatörlüğü gösterse de, bazı 'gerçekçi drama' dokunuşlarının yanı sıra, genel olarak pek sempatik ve komik olan film, absürt komedinin oldukça iyi kotarılmış bir örneğini sergiliyor..
Yalnız, şöyle bir şey var; benim 'Absürt Komedi' nitelemem farklı algılanabilir.. açıklayayım: Espriler patlatarak falan değil de handiyse ciddiyetle anlatılan, küçük -ama biraz da fantastik- ve tamamen sıradan bir yaşantı içindeki insanların durumları ve gayet 'ciddi' diyaloglarıyla birlikte oluşan bir komiklik bu..
6 /10
Icaros: A Vision / İkaros
ABD, Peru - 2016 - 91' - Renkli - DCP - İngilizce, İspanyolca
Gerçek ile hayali birleştirerek uyku ile uyanıklık arasında şifa veren ilaç ayahuascaya dair zarif ve büyülü bir anlatı.
Angelina buraya kanser hastalığına çare aramaya gelmiş, oyunculuk yapan Leonardo da kekemeliğinden kurtulmak istiyor.
Bir başka genç adam ise uyuşturucu bağımlılığından... Onlar gibi pek çok insan Peru Amazonu'nun derinlerine fiziksel ve ruhsal dertlerine derman bulmak için, ayahuasca adı verilen kadim bir saykedelik bitkiden ve Şamanların ormanlardan öğrendikleri ikaros adı verilen şarkılardan şifa almak için geliyorlar.
Genç Şaman Arturo, Angelina'nın 'susto'ya yakalandığını söylüyor; yaşanan bir korku yüzünden ruhun bedeni terk etmesi anlamına gelen bu durumun Angelina'yı halsiz bıraktığını ve huzursuz kıldığını anlatıyor.
Gerçek bir ayahuasca inzivası sırasında çekilen bu kurmaca film, ruhun gizemlerinin peşindeki bu karakterlerin korkudan uzağa ve aşka doğru yolculuklarını meditatif bir üslupla ve yer yer kullandığı trans hissi yaratan animasyonlarla aktarıyor.
Öte yandan İkaros, kadim bilgilere dayanan, yaşadığımız dünyaya dair umudu ve hüznü bir arada barındıran, iyileşme ihtiyacını derinden hisseden Şamanizm'in pek bilinmeyen dünyasının da kapısını aralıyor.
FESTİVALLER
2016 TRIBECA, WARSAW
YÖNETMEN HAKKINDA
Leonor Carballo, eşzamanlı olarak New York ve Buenos Aires'te fotoğrafçı ve video sanatçısı olarak çalıştı.
Önemli burslar kazandı. Deneysel videoları uluslararası platformlarda gösterildi.
İkaros (2016), filmin yapımı sürerken 24 Ocak 2015'te hayatını kaybeden Carballo'nun ilk uzun metraj filmi.
Matteo Norzi, New York'ta yaşayan Uruguaylı-İtalyan bir görsel sanatçı. Keşifçi sanat çalışmaları için altı kıtaya uzanan uzun seyahatler yaptı.
Sanatsal çalışmaları önemli enstitüler tarafından desteklendi. İkaros (2016), Norzi'nin yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi.
Yönetmen
LEONOR CARABALLO, MATTEO NORZI
Senaryo
LEONOR CARABALLO, MATTEO NORZI, ABOU FARMAN
Görüntü Yönetmeni
GHASEM EBRAHIMIAN
Kurgu
ÈLIA GASULL BALADA
Oyuncular
ANA CECILIA STIEGLITZ, ARTURO IZQUIERDO, FILIPPO TIMI
Yapımcı
ABOU FARMAN
Yapım Şirketi
CONIBO PRODUCTIONS
Dağıtımcı
THE FILM COLLABORATIVE
Filmin mmknmrtb notu ::
Zuhurundan bugüne değin, İnsan'ın çaresizliğine hükmeden -haliyle de zamanla kadimleşen- Hayat denen nanenin sürüsüne bereket bilinmezlerini somut ya da soyut bir takım şeyler ve kavramlarla açıklamaya kalkışma -daha doğrusu- öncesinden daha da beter bir karanlığa itme, büyüye sarmalama, şifaya inandırma yöntemlerine, Güney Amerika yerlilerinin cephesinden bir bakış..
Son tahlilde, Büyük Türk Düşünürü ve Güldürücüsü Cem Yılmaz'ın da -mealen- buyurduğu gibi, "Sevgi içimizde, mutluluk, şifa.. hepsi içimizde!" saptamasıyla işin içinden çıkan film, seyirciye verdiği bazı belgesel bilgiler ve görüntüler dışında, fazla özellik içermeyen bir vasatlıkta..
5 /10
Oasis: Supersonic
Birleşik Krallık - 2016 - 122' - Renkli - DCP - İngilizce
Sıradışı, komik ve yetenekli Gallagher kardeşler tüm zamanların en iyi rock gruplarından biri olan Oasis'in inanılmaz yükselişini anlatıyor.
Oasis: Supersonic, ikonik İngiliz rock grubu Oasis'in inanılması güç yükselişini anlatıyor; üstelik, kendi kelimeleriyle.
Daha önce görülmemiş arşiv görüntülerine dayanan film, Manchester'ın fakir bir mahallesinden gelen Gallagher kardeşlerin üç yıl içinde tüm zamanların en büyük müzik gruplarından birine dönüşmelerinin hikâyesi.
Grup daha en baştan çok iddialı; "işte bu yüzden dünyanın en iyi müzik grubu olacağız," diyor Noel Gallagher bir noktada.
Film yüksek enerjisini sadece müziklerden değil, film boyunca konuşan, geçmiş zaman görüntülerine açıklama getiren, küstah ama sevimli ve aşırı komik ikiliden, Gallagher kardeşlerden alıyor.
İki kardeş arasındaki gerilimli sevgi-nefret ilişkisi filmin belkemiği.
Amy belgeselinin yönetmeni Asaf Kapadia bu kez yapımcı koltuğunda, yönetmen Mat Whitecross'la birlikte, enerjisi ve duygusu bol, tariflere sığmayan bu İngiliz grubunu tam özlemişken yeniden hatırlatıyor.
FESTİVALLER
2016 TAIPEI GOLDEN HORSE
YÖNETMEN HAKKINDA
Yönetmenliğin yanı sıra kurgucu olarak da iddialı işlere imza atan Mat Whitecross, 1977 yılında İngiltere'de doğdu.
Uluslararası festivallerde gösterilen ve ödüller kazanan Guantanamo Yolu (2006), Sex & Drugs & Rock & Roll (2010) ve Oasis: Supersonic (2016) gibi uzun metrajlı filmleriyle biliniyor.
Yönetmen
MAT WHITECROSS
Kurgu
PAUL MONAGHAN
Müzik
RAEL JONES
Katılımcı(lar)
NOEL GALLAGHER, LIAM GALLAGHER, PAUL ARTHURS, TONY MCCARROLL, PAUL MCGUIGAN
Yapımcı
JAMES GAY-REES, SIMON HALFON
Yapımcı
MINT PICTURES, NEMPEROR, ON THE CORNER FILMS
Dağıtımcı
INDEPENDENT FILM COMPANY
Bir zamanlar İngiltere'de hüküm süren 'müzikal yokluk' zamanında aradan sıyrılarak parlayan -bu cümleden de anlaşılacağı üzre- yaptıkları müziği pek beğenmediğim, grubun her şeyi olan Gallagher Kardeşler'e ise gıcık olduğum Oasis'i, hem teknik hem de içerik anlamında gayet başarılı anlatan bir belgesel..
Film, üstteki tanıtım yazısında da belirtildiği gibi, bu İngiliz grubunu tam özlemişken değil de tam unutmuşken, yeniden hatırlatıyor -maalesef!.
"Biz fakir, varoş çocuğuyuz, sağa sola saldırmadan duramayız, şimdi parayı da bulduk ya istersek ortalığın tam orta yerine ahanda aynen böyle sıçarız!" tavırlı 'zorlama asilik'leriyle yeniden karşılaşmaktan pek hoşnut kalmadığım doğrudur; ancak filmin bir nevi mottosu gibi kullanılan, "Seyirci olmasa, ne Oasis, ne şan, ne şöhret.. tüm bunların hiçbiri olmazdı." mealindeki 'gerçekçi' vurgunun hakkını da teslim etmek isterim.. yani..
7 /10
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