13.02.2017
!f İstanbul 2017 Etkinlikleri!.
ATÖLYE: Barış Benimle Başlıyor: Ses ve Sözle Şifa Yolculuğuna Çıkmak
Yer: Alt | bomontiada / Tarih: 17 Şubat 2017, Cuma / Saat: 18:00 – 21:00 / Ücret: 60 TL
Atölye Yürütücüleri: Elif Özkoç, Pelin Turgut
Şifacı ve Şamanik uygulayıcı Elif Özkoç ve hikaye anlatıcısı Pelin Turgut rehberliğinde özel bir masalla yolculuğa çıkıyoruz.
Belki ormanlara girecek, orman hayvanlarıyla vakit geçirecek; belki kartallarla zirvelerde uçacak, bilge anneannelerle, dedelerle, yıldızlarla buluşup, kalbimizin unutulmuş parçalarını toplamaya bakacağız.
Şifalı sesler, kristal çanaklar, davul ve çıngırakların eşlik edeceği bu yolculukta, yaşadığımız dönemin ihtiyacı olan kişisel gücü ve kalbin rehberliğini birlikte bulacağız.
(Katılım 30 kişiyle sınırlıdır. Herhangi bir tecrübe aranmamaktadır. Çalışma dili ise Türkçe olacaktır. Kendi matınızı getirmeniz rica edilir.)
SOHBET: Tüneller ve Olasılıklar Üzerine Bir Sohbet: !f 2017 Türkiyeli Yönetmenler Buluşması
Yer: Alt | bomontiada / Tarih: 18 Şubat 2017, Cumartesi / Saat: 14:30 – 16:30
Ücretsiz
Katılımcılar: Türkiye’den Kısalar Yönetmenleri
Moderatörler: Serra Ciliv, Engin Palabıyık
Eliptik bir oturma düzeninde, !f 2017’de çıkmaz yollardan tüneller açmaya devam eden Türkiyeli yönetmenlerle bir sohbet.
“Türkiye’den Kısalar” bölümümüz kendi içinde bir bütün oluşturan hikayeler anlatıyor.
Bu bütünün içinde yakaladığımız bir büyük sorunun parçaları aklımızı kurcalamadan edemiyor: Zamanın geriye gitmek ve ilerlemek arasında sanki aniden ve sert bir şekilde duruverdiği, yaşadığımız gerçek ile hayallerimizin birbirine uzak kaldığı bir mevcudiyette, insan kendi iç dünyasının genişliğini, arzularını, motivasyonlarını ve daha güzel ihtimalleri nasıl var etmeye devam edebilir?
Kötü bir hayatta iyi bir hayat sürmek mümkün müdür? Bize ne iyi gelir?
Yönetmenlerimizin farklı açılardan yaklaşarak, bambaşka anlatım dilleri ve tekniklerle benzer hissiyatlara dokunmuş olması şaşırtıcı olmamalı. İçinden sendeleyerek geçmeye çalıştığımız karanlık bir zaman tünelinde, bizi cesaretlendirecek, bize ilham verecek, ruhumuzu ateşleyecek, ödün vermeyen üretimler yapmaya nasıl devam ediyoruz ve edeceğiz?
İçerikte, hikayelerini anlattığımız karakterlerin dünyalarında ve gerçeklik dediğimiz tuhaf oluşumda hakikatı bulmanın muazzam çetrefilli ve bir ihtimal tatmin edici yollarını konuşuyoruz. Gelirken aslan postlarınızı omzunuza atın, bekliyoruz.
SOHBET: Hayata Yeni Şarkılar Lazım
Yer: Alt | bomontiada / Tarih: 18 Şubat 2017, Cumartesi / Saat: 18:00 – 20:00
Ücretsiz
Moderatörler: Derya Bengi
Gazeteci Derya Bengi'nin moderatörlüğünde müzik dünyasından konuklarla şarkı yazmak, şarkı söylemek, “dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek” üzerine açık uçlu, geniş ufuklu bir sohbet.
Şarkıların hayatımızdaki yeri, anlamı ve önemi. Sinemadan, tiyatrodan, edebiyattan, evden, sokaktan kopup gelen şarkılar.
Dylan’ın Nobel’i, Cohen’in vasiyeti. Dünün, bugünün, yarının halk ozanları. Ben Harper’ın dediği gibi “Dünya iyi şarkıya doymaz” ya da Bülent Ortaçgil’in dediği gibi “Hayata yeni şarkılar lazım”.
Yer: Alt | bomontiada / Tarih: 19 Şubat 2017, Pazar / Saat: 15:00 – 18:00
Ücretsiz
Atölye Yürütücüleri: Ersin Han Ersin, Çağrı Hakan Zaman, Nil Tuzcu, Ergin Şanal, Beyza Boyacıoğlu
!f Yarın Forum’da, !f Yarın’da görebileceğiniz işlerin yaratıcıları, yeni mecralar hakkında deneyimlerini aktaracak. Bu işler nasıl yaratılıyor? Fikir aşamasından itibaren, yeni mecralarla çalışmanın yöntemleri neler? Bu hızla değişen alanda sanatçılar kendi işleri ve diğer işler hakkında neler düşünüyor?
Hikâye anlatımına yeni bakışlar getiren bu alanın en ilginç isimlerinden bazılarıyla yapılacak bu sohbeti kaçırmayın.
SOHBET: Cem Yılmaz & Taner Ceylan: Kahkaha ve Estetik
Yer: bomontiada, C Blok Kat 4 / Tarih: 19 Şubat 2017, Pazar / Saat: 19:00 – 20:30 / Ücretsiz
Çizgileri ve sohbetiyle mizahın ne de güzel bir direniş yolu olduğunu göstermiş, sinema sevdası ve yaratıcı dehasıyla her seferinde bizi şaşırtmış, kendisine hayran bıraktırmış Cem Yılmaz ve 90’ların başından beri Türkiye ve yurt dışında kabuğumuzu kıran işler üretmiş, her baktığımızda büyüsünü çoğaltan hiperreel tabloların yaratıcısı Taner Ceylan bir araya geliyor; ilham perileri hangi vakit geldi, nelere güler, ağlar, umutlanırlar, hangi şiirleri, kitapları okur, filmleri izler, hangi adamlar ve kadınlardan beslenirler… Yan yana oturup bunların hepsini konuşuyorlar.
ATÖLYE: Sanal Gerçeklik Deneyimleri Yaratmanın İncelikleri
Yer: Alt | bomontiada / Tarih: 20 Şubat 2017, Pazartesi / Saat: 18:00 – 21:00
Ücretsiz
Atölye Yürütücüleri: Ersin Han Ersin & Ergin Şanal
Bu atölye çalışmasında Marshmallow Laser Feast’in yaratıcı yönetmeni Ersin Han Ersin ve görsel efekt sanatçısı Ergin Şanal, sanal gerçeklik deneyimleri yaratma konusunda tecrübelerini paylaşacaklar.
Gerçek dünyanın lazer tarayıcı gibi yeni teknolojilerle dijital bir şekilde kaydedilmesi, izleyicinin vücudunun farklı yöntemlerle deneyimin parçası olması, sanal gerçekliğin henüz tam olarak çözülememiş sorunları, ve tüm bu koşulların tetiklediği yaratıcılık süreci gibi konulardan bahsedilecektir.
ATÖLYE: YAPIMLAB @!f: Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi & Pitching Platformu
Yer: Soho House İstanbul / Tarih: 21 Şubat 2017, Salı / Saat: 10:00 – 18:00 / Ücretsiz
Atölye Yürütücüsü: Zeynep Atakan
Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan !f İstanbul ve YAPIMLAB birlikteliği, dünyada hızlı bir biçimde değişen film üretim stratejilerini genç sinemacılar ile paylaşmayı hedefleyen, kısacılara ve kısa film tutkunlarına yönelik bir çalışma.
Her yıl yeni fikirler etrafında kurulmayı hedefleyen Yapımlab@!f: Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu’nun bu yılki teması “Genç Olmak?”.
Bu kavram üzerine oluşturulan tüm projeler YAPIMLAB tarafından değerlendirilecek. Başvuran projeler arasından seçilen 10 proje YAPIMLAB @!f’e davet edilecek ve proje sahipleri YAPIMLAB’de yapacakları ön görüşme sonrası atölyeye katılacaklar.
Bir gün boyunca sürecek ve konuya ilgi duyan izleyicilere de açık olacak Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu’nda belirlenen Ana Jüri’ye projelerini sunacak olan katılımcılardan biri 5 bin TL değerindeki YAPIMLAB Ödülü’nün sahibi olacak. Diğer 9 proje ise prodüksiyon aşamalarında YAPIMLAB tarafından takibe alınacak.
ATÖLYE: İnteraktif Bir Dünyada Hikaye Anlatmanın Yolları
Yer: Alt | bomontiada Tarih: 21 Şubat 2017, Salı / Saat: 13:30 – 16:30
Ücretsiz
Katılımcılar: Nil Tuzcu & Beyza Boyacıoğlu
İnteraktif / Web Anlatı Platformları Atölyesi, katılımcılara dijital ortamda hikaye anlatma yöntemlerini ve araçlarını tanıtacak. Multimedya uygulamalarından örneklerin gösterileceği çalışmada, kullanıcı arabirimi tasarımı, web ortamında hikaye kurgulama ve veri görselleştirmesi gibi temel konulardan bahsedilecektir.
ATÖLYE: KUAN ile Ses ve Frekans Farkındalığı Atölyesi
Yer: Alt | bomontiada / Tarih: 21 Şubat 2017, Salı / Saat: 18:00 – 20:00 / Ücret: 60 TL
Atölye Yürütücüsü: KUAN (Demircan Demir & Barkın Çoruh)
Hayat akarken ses ve frekans hakkındaki farkındalığımız günlük hayat meseleleri içinde kaybolur gider. Genellikle işten eve giderken kulaklıkla dinlediğimiz ya da sağda solda duyduğumuz müziklerden öte bir derinliğe erişmez. Halbuki ses, frekans ve ritm üzerine gelişen farkındalık bilinmeyen bir alemin kapısını aralamak gibidir. Müzik dediğimiz bilinmezlikler ilmi, bu kapıyı aralamak için, çağlardır, ilkel kabilelerden günümüze kadar geliştirdiğimiz en önemli yoldur. Demircan Demir’in yaklaşık 5 sene önce kurduğu KUAN’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek bu atölye de, bu farkındalığımızı geliştirmek adına adımlar atma yolları gösterecek.
(Katılım 20 kişiyle sınırlıdır. Herhangi bir tecrübe aranmamaktadır. Çalışma dili ise Türkçe olacaktır.)
ATÖLYE: Akıllı Telefonla Belgesel Yapmak
Yer: Atölye | bomontiada / Tarih: 23-26 Şubat 2017 / Saat: 13:00 – 17:00
Dil: İngilizce (Türkçe Ardıl Çeviri)
Atölye Yürütücüleri: Erol Mintaş, Zaid BaQaeen
Değişen dünya koşullarında film yapabilmenin koşulları da değişiyor; bağımsız ve özgürce film yapmak ve filmlerimizi fonlamak gittikçe zorlaşıyor. Diğer yandan, dağıtım mecraları değişiyor, yeni mecraları keşfetmek daha çok izleyiciye ulaşmak anlamına geliyor. Hikayelerimizi anlatmaya nasıl devam edebiliriz? Hemen hepimizin elinin altında bir akıllı telefonu var, cep telefonlarımızla film yapmak, yeni yolların keşfi için bire bir. Peki telefonlarımızla nasıl bir anlatım dili yaratabiliriz? Nasıl hikâyeler anlatabiliriz? Güçlü filmler yapabilir miyiz? Kendi istediğimiz filmleri, dert edindiğimiz meseleleri bir yerlere bağlı olmadan anlatabilmek için bize ne tür imkanlar sağlıyor, her gün kullandığımız bu telefonlar? Bu atölyenin amacı, bir başlangıç noktası, ortak bir alan oluşturmak aslında.
Bugüne kadar en az bir kısa veya uzun belgesel film yaptıysanız, halihazırda üzerine çalıştığınız bir belgesel film fikriniz varsa, aktif bir akıllı telefon kullanıcısı iseniz ve temel kamera kullanma becerisine sahipseniz, buluşalım mı?
Başvuru için: 12 Şubat 2017 tarihine kadar atolye@ifistanbul.com’a biyografi ve filmografinizi, bir sayfalık proje önerinizi, son belgeselinizin izleme linkini atmanızı rica ediyoruz. Başvurular atölye eğitmenleri tarafından değerlendirilecek ve sonuç size bildirilecektir. !f 2017 Doc Lab kapsamında gerçekleşecek bu çalışma 10 kişi ile sınırlıdır. Dört gün boyunca katılım istenmektedir.
SOHBET: Yeşim Ustaoğlu & Birhan Keskin: Su ve Nefes
Yer: bomontiada, C Blok Kat 4 / Tarih: 23 Şubat 2017, Perşembe / Saat: 19:00 – 20:30 / Ücretsiz
En son ‘Tereddüt’ ile bize başka olsak da aynı olduğumuzu, çıkış yollarımızı ve istediğimizde gidebileceğimizi hatırlatan Yeşim Ustaoğlu ve ‘Delilirikler’den ‘Fakir Kene’ye, sözcükleri ile gecemize gündüzümüze yollar çizmiş Birhan Keskin bir araya geliyor; ormanları ne, inatları ne, hangi kitaplar, filmler, şiirler, adamlar ve kadınlar onlara ilham verdi, iyi geldi, onları iyileştirdi… yan yana oturup bunların hepsini konuşuyorlar.
ATÖLYE: Bir şifa aracı olarak dans
Yer: Alt | bomontiada / Tarih: 25 Şubat 2017, Cumartesi / Saat: 15:00 – 17:00 / Ücret: 20 TL
Atölye Yürütücüsü: Bboy Neguin
Dünyaca ünlü dansçı, koreograf, dövüş sanatları ustası ve zaman zaman da karşımıza bir aktör olarak çıkan, Brezilyalı Bboy Neguin, Break Dance tarihinin en seçkin yeteneklerinden biri. Neguin, Capoeira akrobasisi ve nefes kesici Bboy hünerlerini özgün bir biçimde harmanlamasıyla tanınıyor. Sayısız ödül ve yarışma kazanan ve dünyaca ünlü prodüksiyonlarda yer alan Bboy Neguin !f İstanbul’un konuğu olarak Türkiye’ye geliyor ve sizi dansın bedensel, zihinsel ve spiritüel ögeleriyle farklı bir yolculuğa çıkarıyor.
Bu atölye sayesinde, Brezilya dövüş sanatı- Capoeria, Hip Hop ve Break Dance’ın felsefelerini, tekniklerini ve farklı konseptlerini birleştirerek, kendinizi ve yaratıcılığınızı özgün bir şekilde ifade edebilmenin yollarını bulacak, müziği dönüşümlere neden olan bir şifa aracı gibi kullanmayı öğreneceksiniz. (Atölye tüm seviyelere ve yaşlara açıktır.)
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