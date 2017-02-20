20.02.2017
!f İstanbul’da Bugün!.
İkonik İngiliz rock grubu Oasis’in inanılması güç yükselişini konu alan Oasis: Supersonic, 13:00’te Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de.
Japon yönetmen Tetsuya Mariko’nun “Fight Club/Dövüş Kulübü” ve “Clockwork Orange/Otomatik Portakal”la karşılaştırılan, şoke edici sahneleriyle heyecan uyandıran son filmi Destruction Babies/Yıkım Bebekleri, 16:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de.
“Sanal Gerçeklik Deneyimleri Yaratmanın İncelikleri” başlıklı atölyede, Marshmallow Laser Feast’in yaratıcı yönetmeni Ersin Han Ersin ve görsel efekt sanatçısı Ergin Şanal, sanal gerçeklik deneyimleri yaratma konusundaki tecrübelerini paylaşacaklar.
Gerçek dünyanın lazer tarayıcı gibi yeni teknolojilerle dijital bir şekilde kaydedilmesi, izleyicinin vücudunun farklı yöntemlerle deneyimin parçası olması, sanal gerçekliğin henüz tam olarak çözülememiş sorunları ve tüm bu koşulların tetiklediği yaratıcılık süreci gibi konular bu heyecan verici alana meraklı pek çok !f’çinin ilgisini cezbedecektir. 18:00’de Alt Sanat Mekânı’nda.
Genç Rus yönetmen Ivan I. Tverdovskiy’nin tuhaf, rahatsız edici ve bir o kadar büyüleyici gotik masalı “Zoology/Hayvanoloji”, 19:00’da Cinemaximum Kanyon Salon 9’da.
‘Bottomless Belly Button’ (Dipsiz Göbek Deliği) ve ‘New School’ (Yeni Okul) gibi çizgi romanlarıyla tanınan Dash Shaw’ın Jason Schwartzman, Lena Dunham, Reggie Watts, Maya Rudolph ve John Cameron Mitchell gibi isimlerin seslendirdiği sofistike karakterlerle süslü filmi “My Entire High School Sinking into the Sea/Okulda Deniz Kazası”, 21:30’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da.
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