8.02.2017

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları: Şatonun Altında



Yıkıcı, komik, karanlık ve çok eğlenceli.
Macbeth'e bir de yerin altından bakın!

Ne kadar zamandır orada olduğunu bilmediğimiz sayısız krallığa, savaşa, yıkıma tanık olmuş iki çamaşırcı kadın!

Delirmeyle, kehanetin; erdemle, vahşetin sınırlarında gezen iki tuhaf yaratık!

Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun Macbeth'in hikayesini iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor.

Hiçbir şeye inanmayan ve her şeyle dalga geçen, zamanın ötesinden iki kadının anlatımıyla clown, fiziksel hikaye anlatıcılığı, grotesk oyunculuk, bufon gibi farklı oyunculuk stillerini harmanlayan bir deneme, Şatonun Altında.

Yazan
William Shaekspeare

Proje Tasarımı ve Uyarlama
Pınar Akkuzu
Gülden Arsal




Yöneten
Güray Dinçol

Oyuncular
Pınar Akkuzu
Gülden Arsal

Işık
Uğur Açıkgöz

Proje Asistanı
Tuba Keleş

Sahne, Kostüm Tasarımı ve Uygulama
Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

Görsel Tasarım
Uğur Açıkgöz

11 Şubat Cumartesi 20.30'daki Gala için yerinizi ayırmayı unutmayın!

Şubat'ta Avrupa Yakası'nda sadece ikincikat-karaköy'de




Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...