Fiziksel Tiyatro Araştırmaları: Şatonun Altında

Macbeth'e bir de yerin altından bakın!
Ne kadar zamandır orada olduğunu bilmediğimiz sayısız krallığa, savaşa, yıkıma tanık olmuş iki çamaşırcı kadın!
Delirmeyle, kehanetin; erdemle, vahşetin sınırlarında gezen iki tuhaf yaratık!
Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun Macbeth'in hikayesini iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor.
Hiçbir şeye inanmayan ve her şeyle dalga geçen, zamanın ötesinden iki kadının anlatımıyla clown, fiziksel hikaye anlatıcılığı, grotesk oyunculuk, bufon gibi farklı oyunculuk stillerini harmanlayan bir deneme, Şatonun Altında.
Yazan
William Shaekspeare
Proje Tasarımı ve Uyarlama
Pınar Akkuzu
Gülden Arsal
Yöneten
Güray Dinçol
Oyuncular
Pınar Akkuzu
Gülden Arsal
Işık
Uğur Açıkgöz
Proje Asistanı
Tuba Keleş
Sahne, Kostüm Tasarımı ve Uygulama
Fiziksel Tiyatro Araştırmaları
Görsel Tasarım
Uğur Açıkgöz
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