İ. Ata Doğruel’den 48 saatlik performans : Sonsuz Tarla

Performistanbul’un Zilberman Gallery’nin desteği ile gerçekleştirdiği performans, 21 Şubat günü saat 10.00’a kadar devam edecek.
Galeri, çalışma saatleri (10:00-19:30) dışında kapalı olsa da izleyiciler, performansı galerinin cam kapısının arkasından 48 saat boyunca aralıksız seyredebilecekler.
Performanslarında soyutlanma ve dayanıklılık gibi kavramlar üzerine yoğunlaşan sanatçı, Sonsuz Tarla performansı sırasında gözlerini siyah bir bant; kulaklarını ise ses geçirmeyen kulaklık takarak bu şekilde belli bir süre geçirdikten sonra zaman kavramını kaybediyor ve zihninin karanlık ve sonsuz tarlasına adım atabiliyor.
Türkiye’de ilk defa aralıksız 48 saat süreyle devam edecek bir performansa imza atacak olan Performistanbul’un sanatçısı İ. Ata Doğruel, dış dünya ile iletişimini keserek, “sonsuz tarla” olarak tarif ettiği bilinç düzeyine ulaşmayı araştırıyor.
Bedensel ve zihinsel sınırlarını zorlayacağı performansa hazırlanma süreci ile ilgili olarak karanlıkta “sonsuz tarlaya” adım atmanın ancak kelimeler sayesinde mümkün olduğunu belirten sanatçının, performans sırasında söylediği kelimeler, ya da seyirciye yönelttiği sorular ses kaydına alınacak.
İzleyiciler ise sanatçının bu özel yolculuğuna dahil olarak ya da müdahale ederek eşlik edebilecekler.
İ. Ata Doğruel performans hakkında yorumu: “Performans süresince, aslında neler olup bitecek hiçbirimiz bilemeyiz. Ben ne yaşayacağım, seyirci ne bulacak, bunlar hep o anları birlikte deneyimlerken göreceğimiz şeyler. Genelde performans sırasında, performansçı seyirci ile göz göze gelerek, dokunarak ve benzeri şekillerde iletişim kurarak seyirciden enerji alır ve bu performansçının devam edebilmesi için çok işine yarar. Burada durum biraz farklı. Seyirciyi ne görebileceğim, ne duyacağım. Geriye sadece dokunmak kalıyor. Bana dokunarak, orada bir yerlerde olduğunu hissettirmek isteyen bir seyirciye karşı açık olacağımı söyleyebilirim. Sanat, izleyiciye normal hayatın koşuşturmacasında düşünmeye vakit bulamadığı ama içten içe bildiği konularda seslenmeli. Düşünmeye gitgide daha az zaman ayırdığımız şu zamanlarda, düşünme eylemi üzerine bu performansın seyirci için farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum.”
Sonsuz Tarla (Endless Field)
Sanatçı: İ. Ata Doğruel
Tarih: 19-21 Şubat 2017 Saat: 10.00-19.30*
Mekan: Zilberman Projects–Istanbul, İstiklal Cad. Mısır Apartmanı K.3 D.10, 34433 Beyoğlu / İstanbul
*Performans 48 saat, aralıksız sürecek. Galeri çalışma saatleri dışında kapalı olsa da performans dışarıdan seyredilebilecek.
Ücretsiz.
İ. Ata Doğruel
Performans sanatçısı Ata İsmail Doğruel (1991, Kütahya), performanslarında soyutlanma, dayanıklılık gibi kavramlar üzerine yoğunlaşarak, daha çok uzun süreli performanslar ile bedensel ve zihinsel sınırlarını zorlamayı hedeflemektedir.
Lisans eğitimine Koç Üniversitesi Hukuk fakültesinde başlayıp Medya ve Görsel Sanatlar fakültesinde devam eden sanatçı, 9 günlük açlık ve 13 günlük sessizlik gibi kendini, doğayı, evreni keşfederek daha fazla soru üretmeyi amaçladığı performanslar gerçekleştirmiştir.
Doğruel, performans sanatını bu yolda aracı olarak kullanmakta ve anlam arayışını sürdürmektedir.
Sanatçı, performanslarına performans platformu Performistanbul’un sanatçısı olarak devam etmektedir.
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