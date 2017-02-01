1.02.2017
'Kaygı' Berlin'den sonra Amerika'da!.
Unutma-unutturma temalı psikolojik gerilim filmi Kaygı’da başrolü daha önce komedi filmlerinde izlediğimiz Algı Eke üstleniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı da yer alıyor.
Bu yıl 10-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek South By Southwest, usta yönetmen Terrence Malick’in son filmi Song to Song ile açılacak.
1987 yılından beri düzenlenen SXSW, her yıl İnteraktif, Müzik, Film ve Komedi başlıklarında teknoloji, tasarım, sinema ve müzik alanlarında öncü ve yenilikçi isimleri ağırlıyor.
İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını üstlendiği filmin ortak yapımcıları Filmada’nın kurucusu Armağan Lale ve filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği alan Kaygı, proje geliştirme aşamasından bu yana; !f Istanbul Sundance Senaryo Lab’e seçildi; New Directors FEST Pitching Forum’da ikincilik ödülü ve İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Yapım Aşaması Anadolu Efes Özel Ödülü’nü kazandı.
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