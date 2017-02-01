1.02.2017

'Kaygı' Berlin'den sonra Amerika'da!.



Geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının öyküsünü anlatan Kaygı, 12 Şubat’ta Berlin Film Festivali’nde yapacağı dünya prömiyerinin ardından Mart ayında SXSW (South By Southwest) Film Festivali’nde Amerika’daki ilk gösterimini gerçekleştirecek.

Unutma-unutturma temalı psikolojik gerilim filmi Kaygı’da başrolü daha önce komedi filmlerinde izlediğimiz Algı Eke üstleniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı da yer alıyor.

Bu yıl 10-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek South By Southwest, usta yönetmen Terrence Malick’in son filmi Song to Song ile açılacak.

1987 yılından beri düzenlenen SXSW, her yıl İnteraktif, Müzik, Film ve Komedi başlıklarında teknoloji, tasarım, sinema ve müzik alanlarında öncü ve yenilikçi isimleri ağırlıyor.

Berlin Film Festivali’nde aynı zamanda festivalin GWFF En İyi İlk Film Ödülü için aday gösterilen 16 filmin arasında da yer alan Kaygı’dan ilk teaser yayınlandı.

İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını üstlendiği filmin ortak yapımcıları Filmada’nın kurucusu Armağan Lale ve filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik.






T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği alan Kaygı, proje geliştirme aşamasından bu yana; !f Istanbul Sundance Senaryo Lab’e seçildi; New Directors FEST Pitching Forum’da ikincilik ödülü ve İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Yapım Aşaması Anadolu Efes Özel Ödülü’nü kazandı.



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