KAYGI Berlin yolculuğunu tamamladı!.

Ceylan Özgün Özçelik’in yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film KAYGI, dünya prömiyerini bu yıl 9-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 67. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin Panorama Special seçkisinde yaptı.
Festivale seçilen tek Türkiye yapımı film olan KAYGI, Mart ayında ise SXSW’da Amerika prömiyerini yapacak.
Berlinale kapsamındaki tüm seanslarında biletleri tükenen filme uluslararası basının da ilgisi yoğundu.
Variety, ZDF, DW, Hollywood Reporter, Der Tagesspiegel başta olmak üzere birçok gazete, dergi, TV ve radyo kanalı filmin eleştirisine yer verdiler, yönetmen ya da oyuncularla röportaj yaptılar.
KAYGI basın toplantısı
12 Şubat Pazar günü basın gösteriminin ardından yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ile oyuncular Algı Eke ile Özgür Çevik, kurgucu Ahmet Can Çakırca, yapımcı Emre Oskay ve ortak yapımcı Armağan Lale'nin katılımıyla basın toplantısı yapıldı.
Özçelik, unutmanın sınırlarını sorguladığı filmiyle ilgili soruları yanıtladı, filmin çıkış noktasından itibaren olan sürece ve oyuncularla ve ekiple olan ilişkisine değindi.
KAYGI dünya galasını Berlinale’de yaptı!
12 Şubat akşamı Zoo Palast’ta yapılan galaya Berlinli sinemaseverlerin ilgisi yoğundu.
Tüm biletlerin satıldığı galaya yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ile birlikte oyuncular Algı Eke, Özgür Çevik; yapımcılar Adnan Şapçı, Sadık Ekinci, Emre Oskay (İstanbul Film Prodüksiyon); ortak yapımcı Armağan Lale (Filmada) ve film ekibinden Ahmet Can Çakırca (kurgu), Ekin Fil (müzik), Fatih Rağbet (ses tasarım), Tuba Ataç (kostüm), Selda Taşkın (jenerik tasarım ve son kurgu), Merve Toz (yardımcı yönetmen) katıldı.
“Satır Arasında: Film, Eleştiri” Paneli
Ceylan Özgün Özçelik, festivalde ayrıca Berlinale Talents kapsamında düzenlenen “Satır Arasında: Film, Eleştiri” panelinde konuşmacı olarak yer aldı.
Özçelik, Altyazı editörlerinden Senem Aytaç’la birlikte katıldığı, Rasha Salti’nin moderatörlüğünü üstlendiği panelde KAYGI’da yer alan medya sahneleri üzerinden kendi deneyimlerini paylaştı.
Unutma-unutturma temalı KAYGI, geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının öyküsünü anlatıyor.
Daha önce komedi filmlerinde izlediğimiz Algı Eke, KAYGI ile ilk kez bir psikolojik gerilim filminde başrolü üstleniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı yer alıyor.
İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını, Armağan Lale (Filmada) ve filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik'in (EHY Film) ortak yapımcılığını üstlendiği KAYGI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği almıştı.
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