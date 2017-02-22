King Arthur : The Legend of the Sword / Kral Arthur : Kılıç Efsanesi

Filmin başrolünde Charlie Hunnam yer alıyor.
Film, Kral Arthur’un ikonik kılıcı Excalibur’un efsanesini ve Arthur’un sokaklardan, tahta yolculuğunu konu alıyor.
Arthur çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern (Jude Law) taç giyer.
Doğuştan kazanılan hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiç bir fikri olmayan Arthur, şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir.
Ama bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmaya mecbur bırakılır.
Hunnam (FX’te “Sons of Anarchy”) ve Oscar adayı Law (“Cold Mountain,” “The Talented Mr. Ripley”) ile birlikte filmin diğer oyuncuları; Astrid Bergès-Frisbey (“Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”) Mage rolünde; Oscar adayı Djimon Hounsou (“Blood Diamond,” “In America”) Bedivere rolünde; Aidan Gillen (HBO’nun “Game of Thrones”) Goosefat Bill rolünde; ve Eric Bana (“Star Trek”) Arthur’un babası kral Uther Pendrago rolünde yer alıyorlar.
Guy Ritchie (“The Man from U.N.C.L.E.,” “Sherlock Holmes” filmleri) tarafından yönetilen flmin senaryosu Joby Harold (“Awake”), Guy Ritchie & Lionel Wigram’a ait.
Hikayesi ise David Dobkin (“The Judge”) ve Joby Harold tarafından yazıldı.
Filmin yapımcılığını Oscar ödüllü Akiva Goldsman (“A Beautiful Mind,” “I Am Legend”), Joby Harold, Tory Tunnell (“Awake,” “Holy Rollers”), “The Man from U.N.C.L.E.” ve “Sherlock Holmes” filminin yönetmenlerinden Steve Clark-Hall, Guy Ritchie ve Lionel Wigram ile birlikte üstleniyorlar.
David Dobkin ve Bruce Berman filmin yönetici yapımcılığını üstleniyor.
Ritchie’nin kamera arkası yaratıcı ekibinde iki kez Oscar adayı görüntü yönetmeni John Mathieson (“Gladiator,” “The Phantom of the Opera”), Oscar adayı yapım tasarımcısı Gemma Jackson (“Finding Neverland”), editör James Herbert (“The Man from U.N.C.L.E.,” “Edge of Tomorrow”), kostüm tasarımıcısı Annie Symons (Masterpiece Theater’s “Great Expectations”), makyaj ve saç tasarımcısı Christine Blundell (“Mr. Turner,” “Sherlock Holmes” filmleri), ve Oscar adayı VFX süpervizörü Nick Davis (“The Dark Knight”) yer alıyorlar.
Filmin muziği Daniel Pemberton (“The Man from U.N.C.L.E.”)’a ait.
Warner Bros. Pictures., Village Roadshow Pictures işbirliği ile, bir Weed Road/Safehouse Pictures Production, bir Ritchie/Wigram Production yapımı, bir Guy Ritchie filmi ‘’Kral Arthur: Kılıç Efsanesi”ni sunar.
Filmin dağıtımı bir Warner Bros. Entertainment Company olan Warner Bros. Pictures tarafından, belirli bölgelerde ise Village Roadshow Pictures. tarafından gerçekleştirilecek.
King Arthur : The Legend of the Sword / Kral Arthur : Kılıç Efsanesi, 12 Mayıs’ta vizyona girecek..
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