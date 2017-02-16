Mamut Performans sanatçılarını bekliyor!.

Akkök Holding sponsorluğunda 13-16 Nisan’da gerçekleşecek Mamut Art Project’in bu yılki yeniliklerinden biri de, performans sanatını fuar alanına taşıyacak Mamut Performans olacak.
Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanacak Mamut Performans’ta “Nasılsın?” sorusunu soran performanslar sergilenecek.
Tüm performans sanatçılarına açık olan Mamut Performans’a katılmak için son başvuru tarihi ise 1 Mart 2017.
Akkök Holding sponsorluğunda 5.si gerçekleşecek Mamut Art Project, genç sanatçıların keşif alanı olmaya devam ediyor.
13–16 Nisan 2017 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek fuarda, bu yıl video, heykel, fotoğraf, yerleştirme, gif, new media, kinetik ve ses gibi farklı tekniklerden 150’den fazla iş ilk kez sanatseverlerle buluşacak.
4 gün boyunca ulaşılabilir sanat!
Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, seçilen sanatçılara kendi idareleri ile yürütebilecekleri disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.
Akkök Holding sponsorluğunda düzenlenecek olan Mamut Art Project, 13-16 Nisan 2017 tarihleri arasında mekan ortağı KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.
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