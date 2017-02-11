Mehmet Aksoy : Çekicin Rüzgarındaki Ezoterik İllüzyonlar

Sanatçının, beş sene aradan sonra yeniden benzersiz yapıtlarını sunacağı, son dönem çalışmalarından oluşan kişisel sergisi 23 Şubat - 20 Nisan 2017 tarihleri arasında görülebilir.
Türkiye ve özellikle Almanya’nın başkenti Berlin’in aralarında bulunduğu bir çok kentte sergilenen etkileyici açık hava heykel projeleriyle, yurt içi ve uluslararası alanda zamanının en özgün ve önemli heykel sanatçıları arasında kabul edilen Mehmet Aksoy, uzun bir aradan sonra yeniden dikkat çekici çalışmalarıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
Usta heykeltıraşın 23 Şubat tarihinde Anna Laudel Contemporary’de açılacak olan sergisi, sanatçının ilk defa bu sergide sunulacak olan yeni çalışmalarının yanı sıra 55 yıllık sanat birikiminin izlerine tanıklık etmemizi sağlayacak son dönem işlerini kapsayan değerli bir seçki sunuyor.
|Zümrüd-ü Anka (metal)
Sergide, Mehmet Aksoy’un kütle üzerinde ve mekan içinde ışıkla beslenerek melodiye dönüşen heykelleri, Yesemek’teki heykel atölyesinde çalışan Hititli’den, Afrodisias’taki Yunan ustalarına uzanan bir geleneğin devamında form bularak karşımıza çıkıyor.
Heykellerinde ana malzeme olarak taş ve metal kullanan sanatçı, kendi deyimi ile taşı her an değişen, dönen ve dolanan ışıkla yontarak, işlerinde mistik doğa olayları, Şamanizm ve arketip tanrı imgelerinin etkilerini yansıtıyor.
|Şahmeran (taş, mermer, metal)
Mehmet Aksoy’u ağırlayacağı bu kapsamlı sergi ile 2017 yılına dikkat çeken bir giriş yapan Anna Laudel Contemporary, Karaköy Bankalar Caddesi’ndeki yeni mekanında ikinci sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sanatseverleri, Mehmet Aksoy heykellerinin ışık ve renklerle dolu sihirli dünyasında bir zaman yolculuğuna davet eden Çekicin Rüzgarındaki Ezoterik İllüzyonlar, 23 Şubat - 20 Nisan tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de ziyaret edilebilir.
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34420 İstanbul
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder