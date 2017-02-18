18.02.2017
'Neruda' 10 Mart'ta vizyonda!.
1947 yılında Neruda siyasete atılmış ve senatör seçilmiştir.
Karısı ile beraber parıltılı bir hayat yaşamaktayken hükümet tarafından ‘hain’ ilan edilince bir gecede kaçak durumuna düşer.
Dostlarının tavsiyesiyle ve gizli bir operasyonla gönüllü bir sürgüne yollanır.
Acar polis dedektifi Oscar ise, hükümet tarafından dünyaca ünlü şairin peşine düşüp onu yakalamakla görevlendirilir.
Çok geçmeden Oscar, Neruda’yı takıntı haline getirecektir.
Gael García Bernal’in performansıyla yıldızlaştığı, yönetmenlik koltuğunda Oscar adayı No, The Club ve Jackie'nin yönetmeni Pablo Larraín’in oturduğu filmin yapımcılarından biri ise Türk yapımcı Renan Artukmaç.
Pedro Almodóvar’ın “bu sene izlediğim en iyi film” dediği Neruda, Variety tarafından “büyüleyici derecede yaratıcı” şeklinde niteleniyor.
Yönetmen: Pablo Larraín
Oyuncular: Gael García Bernal, Luis Gnecco, Mercedes Morán, Alfredo Castro
Yapımcı: Juan de Dios Larraín, Renan Artukmaç
Senaryo: Guillermo Calderón
Görüntü Yönetmeni: Sergio Armstrong
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Şili, Fransa, A.B.D.
Süre: 107 dk.
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