11.02.2017
Ortadoğulu belgeselciler !f İstanbul’da!.
!f İstanbul ve Yeni Film Fonu işbirliğiyle 22-23 Şubat tarihlerinde Soho House İstanbul’da gerçekleşecek !f Doc Lab, Türkiye’den ve Ortadoğu’dan belgesel yönetmenlerini bir araya getiriyor.
!f Doc Lab’in dikkat çeken etkinliklerinden biri de Erol Mintaş ve Zaid BaQaeen’in yürütücülüğünde yapılacak “Akıllı Telefonla Belgesel Yapmak” başlıklı atölye!
!f İstanbul’un “bir soluklanma ve rahatlama ânı, destek ve güç veren bir ortamda birlikte geçirilecek bir zaman aralığı” olarak tanımladığı !f Doc Lab, yönetmenlerin hem birbirleriyle ve hem de uluslararası destek ağıyla daha yakın ilişkiler kurabilmeleri için bir fırsat yaratmayı amaçlıyor.
!f Doc Lab kapsamında sektörün tanınmış isimleri, gelişme aşamasındaki projelere danışmanlık yapacak; diğer yandan, bütün zorluklara rağmen filmlerini gerçekleştirip hikâyelerini dünyaya ulaştırabilmiş yönetmenler, ilham ve başarı öykülerini paylaşacak.
Türkiye’den ve Ortadoğu'dan belgesel yönetmenlerini bir araya getirecek olan buluşma 22-23 Şubat tarihlerinde Soho House İstanbul’da gerçekleşecek ve yalnızca akredite olan belgeselcilerin katılımına açık olacak.
!f Doc kapsamında ayrıca, 23-26 Şubat tarihlerinde bomontiada Atölye’de “Akıllı Telefonla Belgesel Yapmak” başlıklı bir atölye de düzenlenecek.
“Annemin Şarkısı” filmiyle ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanmış Türkiyeli yönetmen Erol Mintaş ile Ürdünlü görüntü yönetmeni, görsel tasarımcı ve senarist Zaid BaQaeen’in yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, “Akıllı telefonlarla nasıl bir anlatım dili yaratabiliriz?”, “Nasıl hikâyeler anlatabiliriz?”, “Güçlü filmler yapabilir miyiz?”, “Her gün kullandığımız akıllı telefonlar kendi istediğimiz filmleri, dert edindiğimiz meseleleri bir yerlere bağlı olmadan anlatabilmek için bize ne tür imkanlar sağlıyor?” sorularının peşine düşecek.
16 Şubat’ta başlıyor
16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16 Şubat’ta İstanbul’da başlayacak ve 2 Mart’ta Ankara’ya ve İzmir’e uğrayarak 5 Mart’ta 16. yaş yolculuğunu tamamlayacak.
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