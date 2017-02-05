Oyuncu Tayfası: Komik Para

Ve karışan çantada tam 735 bin pound var. Ne yaparsınız?
Çantayı polise mi teslim edersiniz?
Yoksa hayatınız boyunca o kadar parayı bir arada görme şansınız olamayacağını düşünerek ülkeden mi kaçarsınız?
Peki ya işin içine polis ve çantanın esas sahibi mafya da karışırsa!
Bu sizce şans mıdır yoksa büyük bir şanssızlık mı?
İşin içinden çıkabilmek için söyleyeceğiniz yalanlar nereye kadar devam eder?
Dünya çapında ün kazanmış Usta yazar Ray Cooney’nin kaleme aldığı ve Haldun Dormen’in çevirisini yaptığı oyun, ustaca kurgulanmış ve kahkaha garantisi vermektedir.
Komik Para
Yazan: Ray Cooney
Yöneten: Cenk Hakan Köksal
Işık Tasarım - Kumanda: Yunus Emre Usta, Murat Dedei,
Kostüm: Beyza Birgen,
Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim,
Reji Asistanı: Kevser Çamoğlu,
Oyuncu: İsmail Sağır, Tuna Gürcoşkun, Doğuş Yılmaz, Sibel Şişman, Serap Ağalar, Cem Arslan, Kerem Yılmaz, Cenk Hakan Köksal, Ali Nadir Birim
Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz,
Gösterim Tarihleri
08.02.2017 20:00 Nurettin Topçu Kültür Merkezi
09.02.2017 20:30 Caddebostan Kültür Merkezi
11.02.2017 20:30 Akatlar Kültür Merkezi
18.02.2017 19:00 Yunus Emre Kültür Merkezi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder