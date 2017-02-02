Performistanbul: Leman S. Darıcıoğlu - Zehirlenmiş Prenses

Kültürel bir yıkım olarak nitelendirebileceğimiz Tarlabaşı yenileme projesi, İstanbul’un metropol olma sürecinde geçirmekte olduğu en kritik dönüşümlerden bir tanesi.
Kentin kalbinde yer alan konumu ve toplumun çeşitli marjinal kesimlerini içinde barındırmasıyla dikkatleri hep üzerine toplayan Tarlabaşı bu defa bir performans içinde kendine yeni bir kimlik buluyor.
10 gün boyunca devam edecek ve Tarlabaşı semti ile ALAN İstanbul arasında gerçekleşecek Zehirlenmiş Prenses’te Leman S. Darıcıoğlu, Tarlabaşı bir prenses ise bu prenses nerelerde yaşadı; annesi, babası, arkadaşları, sevgilileri kimler oldu; neden zehirlendi ve tedavisi nasıl devam ediyor sorularına odaklanıyor.
Performistanbul ve Alan İstanbul iş birliği ile sanatseverlerle buluşan Zehirlenmiş Prenses performansı süresince sanatçı, silinmeye çalışan ile olan arasındaki farkın ve silinmeye direnenin peşine düşerek, kentin ve kentsel dönüşümün sokakta şu anda okunan belleğini, geçmişini ve bugününü araştırıyor.
Zehirlenmiş Prenses / Empoisoned Princess
Sanatçı: Leman S. Darıcıoğlu
Canlı Performans Tarihleri: 6-10 Şubat 2017, 15.00-19.00
11-12 Şubat 2017, 11.00-19.00
13-15 Şubat 2017, 11.00-13.00 / 17.00-19.00
Aktif Yerleştirme Tarihleri: 6-15 Şubat 2017, 11.00-19.00
Mekan: Alan İstanbul, Asmalı Mescit Cad. 5/2, Beyoğlu/İstanbul
Performistanbul ve Alan İstanbul iş birliği ile
Ücretsiz
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