2.02.2017
Rock Dog / Süper Yetenek
Ancak Bodi’nin böyle bir tutkusu yoktur.
Bir gün gökyüzünden bir radyo düşer ve Bodi efsanevi rokçı Angus Scattergood’un şarkısını dinler ve dünyası değişir.
Babasının tüm itirazlarına karşın, Bodi hayallerinin peşinden koşmak için kasabayı terkedip, büyük şehire gider.
Ancak babasının ve kasabanın ezeli düşmanı aç kurtların lideri Linnux ve çetesi Bodi’nin peşindedir.
Linnux, Bodi’yi kasabaya geri dönmenin ve lezzetli koyunlara yakın olmanın bileti olarak görür.
Şimdi Bodi, aile ve arkadaşlarını kurtarmak ile yeni bulduğu hayallerinin peşinden koşmak arasında seçim yapmak zorundadır.
Rock Dog / Süper Yetenek, 3 Mart’ta vizyona girecek..
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