27.02.2017
Sanatorium: Batu Bozoğlu : Döngü
Performistanbul’un, Sanatorium iş birliği ile gerçekleştireceği performansta, sanatçı Batu Bozoğlu, kişinin hayatını etkileyen olaylar üzerindeki kontrolünü yitirmesi olarak ifade ettiği "öğrenilmiş çaresizlik" temasına odaklanıyor.
Söz konusu çaresizlik içinde kendi hedeflerini belirleyemeyen ve eyleme geçemeyen kişiler pasif kalarak sadece beklerler.
Geleceklerine etki edemediğine inanmış ve iktidarları yok edilmiş bu insanların kayıtsız ve korunaksız varlık durumunu ifade eden öğrenilmiş çaresizlik içinde Döngü, şansa ve rastlantıya teslim olmuş hayatın doğal döngüsünden bir sahne sunarak ve toprağa sokularak yağan kaderi beklemeye alıştırılmış insanları anlatıyor.
Bu durumun büyük çapta tecrübe edildiği tarihi süreçlerden biri olan 1. Dünya Savaşı Batı cephesinde yaşananları araştıran sanatçı, yaklaşık dört yıl süren ve bunun büyük bölümünü siper mücadelesinde hareketsiz, toprak altında hapis geçiren askerlerin bedenleri ve kaderleri üzerindeki çaresizliklerine dikkat çekiyor.
Ne zaman sonlanacağını bilmediği ve müdahale edemediği bir duruma mahkum olan askerlerin varoluşlarının dayandığı bütün etkenler şansa ve başkalarının kararına bağlıydı.
Döngü, gökten düşerek askerlerin bedenlerine isabet eden mermi ve bombaların ürettiği negatif şans unsurundan, sokakta üzerinize düşen kuş pisliğinin ürettiği pozitif şans unsuruna bir paralel çizerek, iki olguda da değişmeden kalan hayatın gidişatına dair kişinin savunmasızlığını ve kontrolsüzlüğünü hatırlatıyor.
Sanatçının altına serpilen tohumlanmış toprak vasıtasıyla, ölüm, acı ve doğum gibi doğal süreçlerin arasına sıkışmış insanın değerini de sorgulayan performans, insani açıdan bir dramı anlatırken, doğa açısından olağan bir döngüye işaret ediyor.
İzleyicilerin de toprağa tohum dikmek veya kuşları yemlemek gibi aktivitelerle performansa dahil olabileceği Döngü, Performistanbul’un sanatçı ile bu yıl birlikte gerçekleştirdiği ilk performans.
Döngü
Sanatçı: Batu Bozoğlu
Tarih: 4 Mart 2017
Saat: 16.00-18.00
Mekan: Sanatorium,
Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Sk. No: 32/A Beyoğlu, İstanbul
Ücretsiz
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