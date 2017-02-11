The LEGO NINJAGO Movie'den ilk Türkçe fragman!.

Bu yeni büyük ekran Ninjago macerasında, Green Ninja adıyla da bilinen Lloyd ve hepsi gizli savaşçılar ve LEGO Yapım Ustaları olan arkadaşlarıyla beraber, Ninjago Şehri için savaşmaya çağırılıyorlar.
LEGO Ninjago Filmi, bu filmle ilk yönetmenlik çıkışını yapan Charlie Bean (“Tron: Uprising”) tarafından yönetiliyor.
Yapımcılar Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller ve Roy Lee ile Maryann Garger.
Yönetici yapımcılar; Chris McKay, Seth Grahame-Smith, Jill Wilfert ve Keith Malone.
Filmin senaryosu Hilary Winston, Bob Logan ve Paul Fisher tarafından yazıldı.
Hikaye Kevin Hageman, Dan Hageman, Hilary Winston, Bob Logan ve Paul Fisher tarafından LEGO Construction Toys’a dayanarak uyarlandı.
LEGO Ninjago Filmi'nin tüm dünyada Eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.
Warner Bros. Pictures ve Warner Animation Group; LEGO® System A/S ile birlikte bir Lin Pictures-Lord Miller-Vertigo Entertainment yapımı olan “LEGO® Ninjago Filmi”ni sunar.
Filmin dağıtımı bir Warner Bros. Entertainment kuruluşu olan Warner Bros. Pictures tarafından gerçekleştirilecektir.
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