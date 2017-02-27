TME'nin Mart 2017 Filmleri

İşte o filmler:
Ø Logan: Wolverine
Vizyoner yazar\yönetmen James Mangold tarafından, şimdiye kadar yaratılan en büyük çizgi roman kahramanlarından birinin sinema destanındaki tamamlayıcı bölümü geliyor.
Akademi Ödülüne aday gösterilen aktör Hugh Jackman, Wolverine olarak ikonik rolünü, fedakarlık ve kurtuluşun, güçlü dramatik ve bağımsız hikayesi ile son olarak LOGAN: Wolverine’de tekrarlıyor.
3 Mart 2017
Ø Rock Dog / Süper Yetenek
SÜPER YETENEK, Himalaya’da bir kasabada yaşayan kocaman gözlere sahip Tibet çoban köpeği olan BODI’nin (Ziya Kürküt) hikayesini anlatıyor.
Bir zamanlar kasabayı LINNUX (Faruk Akgören) ve kurt çetesi’nin işgalinden kurtaran Bodi’nin babası KHAMPA (Selçuk Kıpçak), kasabanın koruyuculuğu görevini oğluna devretmek üzeredir.
Ancak ne kadar çabalasa da babasının yerini dolduramayacağının acı verici bir şekilde farkındadır.
Gökyüzünden bir radyo düşer ve sonra her şey değişir.
Tr Dublaj
10 Mart 2017
Ø A Cure for Wellness / Yaşam Kürü
Spa merkezindeki mucizevi tedavinin göründüğü gibi olmadığından şüphelenir.
Dehşet verici gizemlerini açığa çıkardıkça akıl sağlının sınırları zorlanır.
Daha sonra kendisi de tüm ziyaretçilerin muzdarip ve orada kalmalarına sebep olan hastalığa sahip olduğunu öğrenir.
HALKA filminin yaratıcı yönetmeni Gore Verbinski, yeni psikolojik gerilimi ile beyazperdelere geliyor.
10 Mart 2017
Ø Power Rangers
Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor.
Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar.
Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.
24 Mart 2017
Ø Boss Baby / Patron Bebek
Bu ailede kimin patron olduğu bellidir. Küçük kardeşinin doğduğu günden beri (Takside ve takım elbiseli), yedi yaşındaki Tim, bu hızlı konuşan ve çanta taşıyan bebeğin bir bela olduğunu biliyordur.
Tim, ailesinin sevgisini geri kazanmaya çalışırken giriştiği görevde dünyadaki sevginin dengesini bozabilecek bir planın içinde olduğunu fark eder ve tüm bunların merkezinde olan sırnaşık kardeşinden başkası değildir.
Şimdi gerçek birer kardeş gibi bir araya gelmeli bu alçak entrikaya bir son vermeli, ailelerini kurtarmalı ve dünyadaki dengeyi sağlayarak, sevginin sonsuz güç olduğunu kanıtlamalılar.
3D/2D
Yönetmen: Tom McGrath
Yazan: Michael McCullers
31 Mart 2017
Ø Aşk Uykusu
Usta yönetmen Nisan Akman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Gökçe Bahadır (Yonca), Alican Yücesoy (Serkan) ve Hande Subaşı (Seda) paylaşıyor.
Hasan Küçükçetin (Nejat), Lale Başar (Vildan) ve İsmail Düvenci’den (Rıfat) oluşan zengin oyuncu kadrosuyla “Aşk Uykusu” tutkulu bir aşk hikayesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı gerçek bir hikaye üzerinden anlatıyor.
31 Mart 2017
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