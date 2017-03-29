28.03.2017
29 Mart Başka Çarşamba : Koca Dünya ön gösterimi!.
Bu hafta Reha Erdem'in Venedik ve Adana Film Festivalleri'nden ödüllerle dönmüş Koca Dünya'sı, 7 Nisan'daki vizyon tarihinden önce Başka Çarşamba'ya konuk oluyor.
Ali ile Zuhal yetimhanede büyümüş iki gençtir. Kardeş oldukları söylenir. Öyle değilse bile geçen zaman ve sahipsizlikleri onları kardeş gibi yakınlaştırmıştır.
Film Ali ile Zuhal’in yetimhane dışındaki koca dünyanın kucağına savunmasız fırlatılıp atıldıkları sırada başlar.
Ali ve Zuhal, yetimhaneden çıkıp bu koca dünyaya attıkları ilk adımda suçla tanışırlar.
Onlar için artık insanlar arasında yaşamak olanaksız hale gelmiştir; sığındıkları orman, onlar için bir tür ıssız adaya dönüşür.
Medeni dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan iki çocuk, insanlığın tüm serüvenini burada sil baştan yaşayacaktır.
SEANSLAR
Altunizade Capitol Spectrum – 21:30
Beyoğlu Beyoğlu Sineması – 21:30
Boğaziçi Üniversitesi SineBU – 19:00
Etiler Akmerkez Cinema Pink – 21:30
Kadıköy Rexx – 21:15
İzmir Karaca – 19:30
Ankara Kızılay Büyülü Fener – 21:30
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