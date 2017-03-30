30.03.2017
'A United Kingdom / Aşkın Krallığı' 7 Nisan'da vizyonda!.
Ortak zevkleri, benzer espri anlayışı olan ikili birkaç hafta içerisinde evlenmeye karar verirler.
Ancak evliliklerine taş koymak isteyenler sıraya girmiştir.
Bechuanaland (bugünkü adıyla Bostwana) kralının varisi olan Seretse’nin beyaz bir kadınla evlenmesini istemeyen halkını ikna etmesi gerekirken, ikili, aşkları uğruna, siyasi çıkarları için bu evliliğe karşı olan İngiliz hükümetinin de politik manevralarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.
"MUHTEŞEM PERFORMANSLAR" - Washington Post
"BU FİLME KAYITSIZ KALMAK İMKANSIZ" - Entertainment Weekly
"İLHAM VERİCİ BİR EVLİLİĞİN HİKAYESİ" - Indiewire
"HEYECAN VERİCİ BİR AŞK ÖYKÜSÜ" - Hollywood Reporter
Oyuncular: David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack Davenport
Yönetmen: Amma Asante
Senaryo: Kevin Hood, Trevor De Silva
Yapımcı: Rick McCallum
Yapım Yılı: 2016
Ülke: İngiltere & ABD
Filmin mmknmrtb notu : 6 /10
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