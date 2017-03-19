Aquarius :: Evimi yıkamazsınız!.

Recife’de zenginlerin bulunduğu bir sokaktaki Aquarius adlı binanın son sakini olan ve ölene kadar evini terk etmeyeceğine yemin eden Clara’nın, yaşadığı yeri yıkmaya çalışan bir şirketle arasındaki çatışmayı konu edinen Aquarius, Clara’nın tüm geçmişine dair izleri de hatırlayacağı bir gerilimi de hissettiriyor.
Yara izleriyle çıkmış bile olsa- geçmişiyle ve bugünüyle barışık; entelektüel birikimiyle karakterini sağlamlaştırmış, her daim ruhunu besleyen müzik tutkusuyla 'genç' kalabilmiş, yıllar boyunca oluşturduğu acı-tatlı anılarından ve mutlulukla kapladığı rutininden kopmayı aklına bile getirmeyen, haliyle de -müteahhit şirketin cazip önerisiyle artık tek başına bırakıldığı- eski apartmanının / yuvasının / hatıralarının yıkılmasına kesinlikle karşı duran, son derece bilinçli ve kararlı Clara hanfendinin mücadelesine eşlik eden bir hayatın -tüm ayrıntılarıyla- resmi geçidi..
Zamanında kanserle bile savaşmış Clara bu yolda, sadece yokedicilerle değil, çevresindeki -sevgili çocukları da dahil- mevcut 'fiili ve resmi' duruma uyum sağlayarak -en azından- tepkisizleşmişlerle de uğraşacaktır..
Maddi ve manevi hiçbir sorumluluk hissetmeyen, insanları manen yaralamak gibi bir endişeleri olmayan, empati yoksunu; fakat bir görüşte karar verip, "bu eskidir, yok edilmelidir" damgasını anında yapıştırdığı her şeyi yıkmayı hakkı olarak gören, yerine yaptığı yeni şeyden çok para kazanmayı ise tek ve tartışmasız bir gerçek sayan, gücünü de devlet denen baş müteahhitten alan bu 'evrensel' zihniyetin karşısında durabilene aşk olsun!.
Açıkca söylemese bile resmen iman ettiği, "Madde varken mânânın, paranın karşısında duyguların ne değeri var ki!?" anlayışını, herhangi bir karşı yanıt dahi beklemeden sahiplenmiş bu zihniyet tarafından, "Çoğunluk varken azınlığın, güruhun karşısında bireyin lafı mı olur lan!" biçiminde bir azarlanmaya da hazır olmalıyız!.
O Som ao Redor ile olağanüstü başarılı bir iş çıkaran senarist ve yönetmen Kleber Mendonça Filho'nun -onun kadar sağlam ve etkin olmasa da- sinemaya dair tüm unsurları kusursuz bir biçimde yerine getirerek, beklentilerimi karşılayan bu filminde kullandığı en önemli silah, başrolde adeta devleşen Sonia Braga'dır diyebilirim..
Taa Brezilya'dan ayağınıza kadar gelen bu güzelliği kaçırmayınız..
Aquarius
Yönetmen: Kleber Mendonça Filho
Senaryo: Kleber Mendonça Filho
Oyuncular: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos
Görüntü Yönetmeni: Pedro Sotero, Fabricio Tadeu
Kurgu: Eduardo Serrano
Yapım: 2016, Brezilya / Fransa, 142'
8 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder