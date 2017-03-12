Atomic Blonde geliyor!.

MI6'in en ölümcül suikastçısı Lorraine Broughton (Charlize Theron), soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir.
Berlin’deki iş ortağı David Percival (James McAvoy) ile tehlikeli casusluk oyununda ona eşlik eder.
Charlize Theron 5 yıl önce Antony Johnston ve Sam Hart'ın The Coldest City isimli çizgi romanının haklarını, ortağıyla birlikte satın aldı.
“Onun gibi bir karakter daha önce görmedim. Asla kimseye ödün vermiyor. Onu oldukça güçlü ve öfkeli yaptık. Ve de utanmaz..”
Filmin yönetmenliğini ise son dönem aksiyon filmlerinde adını duymaya alışkın olduğumuz John Wick’nin yönetmeni ve Deadpool 2 filmlerinin yönetmenliğini yapacak olan David Leich üstleniyor.
Eski bir dövüş kareografi olan Leitch ile 3 ay boyunca günde 4-5 saat antrenman yapan Theron, birden fazla saldırgan ile mücadele etmeyi ve karma dövüş sanatlarının en zor hareketlerini bile yapabilir hale geldi.
Theron yoğun çalışma programı için, “Dürüst olmalıyım. Her gün inanılmaz ağrım oldu.İki dişim kırıldı ve Budapeşte’ye gitmeden önce büyük bir diş operasyonu geçirdim” dedi.
Bu yaza damga vurmayı planlayan Atomic Blonde şimdiden yayınlanan kısa ama
kışkırtıcı teaser ve görselleri ile çok konuşulmaya başlandı.
Atomic Blonde 28 Temmuz'da sinemalarda..
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