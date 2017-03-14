Baby Driver / Baby'den ilk fragman!.

Rüyalarının kızına (Lily James) rasladığındaysa, suç batağındaki hayatından temiz bir kaçış için, bir fırsat görür.
Ancak onu bu işlere zorlayan ve de tehdit eden suçlu patronundan (Kevin Spacey), aşk ve özgürlüğe kaçabilmesi için müzikle de yüzleşmesi gerekecektir.
Baby Driver / Baby
Aksiyon – Gerilim
Yazar ve Yönetmen: Edgar Wright
Oyuncular: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm ve Jamie Foxx
Yapımcılar: Nira Park, Tim Bevan, Eric Fellner
Yönetici Yapımcılar: Edgar Wright, Adam Merims, James Biddle, Rachel Prior,
Liza Chasin, Michelle Wright
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