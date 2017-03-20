Before I Fall :: Hayata Takılı Kalan Kız

Ancak bir gün her şey değişir.
Geçirdiği bir kaza sonucu Samantha esrarengiz bir şekilde, tekrar tekrar aynı günü yaşamaya başlar.
Her sabah aynı güne uyanan Samantha, gün boyunca herkesin ne yaptığını biliyor, fakat ne denerse denesin, sonunda günü baştan yaşamaya başlıyor.
Lauren Oliver'ın aynı adlı bestseller gençlik romanından uyarlanan filmin başrollerinde Hollywood'un yükselen yıldızları Zoey Deutch (Vampire Academy, Dirty Grandpa) ve Halston Sage (Neighbors, Paper Towns) bulunuyor.
Bir trafik kazasında öldüğünü sandığımız, gelgelelim her gün aynı günü sonsuza dek yaşamakla ödüllendirilerek / cezalandırılarak, ne öldüğünü, ne de ölmediğini gözlerimizle gördüğümüz 'tatlış' bir kızımızın ibretlik hâlleri..
'Yaşadığı ve öldüğü' o son günü tekrar tekrar yaşamaktan tam da gına gelmişken -yakın çevresiyle birlikte- hayatını ve onu yaşarken girdiği sosyal kalıpları, özünü maskeleme işlevli davranışlarını gözden geçirmeye başlayan Sam, gerçeklerin asıl yüzünü görmeye başlayarak, yaşanan yanlışları düzeltmenin ve de 'iyi bir insan' olmanın çabası içine girer..
Aslında bu bir nevi 'kaderci' anlayışın -minumum ölçekte- tezahüründen başka bir şey değildir; ne yaparsan yap neticeyi ya da kaderi değiştiremezsin, ama bu yolda kendini tanıyabilir ve çevrendekilerin yaşantılarında fark yaratabilirsin..
Dahil olduğun bir grubun dışında kalan insanları dışlamanın, hakir görmenin; insanları görünüşleriyle değerlendirmenin yanlışlığını göstermek de filmin asıl hedefi..
Tekrar tekrar yaşanan ve haliyle de perdeye yansıtılan o günü, farklı açılardan çekimler ve gayet iyi kotarılmış farklı kurgularla sunulması, filmin ilk akla gelen 'sıkıcılık sakıncası'nı kökten giderdiğini söyleyebiliriz..
Sonuçta, benzerlerini daha önce de gördüğümüz, saçmalığı tartışmasız bir trükü kullanarak, pek de ciddiye alınamayacak bir fenomen dahilinde oluşturulan film, hedefinin iyimserliği ve genel havasındaki 'naif' anlayışıyla gözümüze sempatik görünüyor görünmesine; lâkin son tahlilde, vasat bir düzeyin üstüne de çıkamıyor..
Before I Fall / Ben Ölmeden Önce
Yönetmen: Ry Russo-Young
Oyuncular: Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Jennifer Beals
Yapımcı: Brian Robbins, Matthew Kaplan, Jon Shestack
Senaryo: Maria Maggenti, Lauren Oliver (roman)
Görüntü Yönetmeni: Michael Fimognari
Yapım: 2017, A.B.D., 99'
6 /10
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