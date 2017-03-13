Bir Bilim-Gerçek Hikâye : Life / Hayat

Bunların üç tanesinde yaşanabileceğinden bahsediyorlar ve yakın zamanda atmosfer ve su olup olmadının da anlaşılabileceğini söylüyorlar.*
Tüm bu açıklamaların yapıldığı şu günlerde, artık Mars ya da başka bir gezegendeki hayata dair konular ne kadar bilim-kurgu olabilir?
Üstelik 10-15 yıl içinde Mars’a yolculuk yapmaktan bahsedilirken, Mars’ta ya da başka bir gezegende canlı türlerinin keşfi insanları çok da şaşırtmayabilir.
24 Mart’ta vizyona girecek gerilim türündeki Life / Hayat filmi de, Mars’ta keşfedilen ilk canlı türünü konu alan bir bilim-gerçek hikaye!
Life / Hayat
Life, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli bir grup bilim insanının etrafında dönen dehşet verici bir gerilim filmi.
Grubun keşif görevi, Mars’ta yaşamın sonunu getirmiş bir canlı türünün hızla evrimleştiğini fark etmeleriyle ilkel bir korkuya dönüşüyor; çünkü aynı canlı türü hem istasyondaki bilim insanlarını hem de dünyayı tehdit etmeye başlıyor.
Life’a yaklaşımımız, günümüz manşetlerine çıkabilecekmiş gibi gelen, korku verici bir gerilim yaratmak şeklindeydi.” diyor, başrolleri Jake Gyllenhaal ve Rebecca Ferguson’la paylaşan Ryan Reynolds.
Kendisine yönetmenliği teklif edilen filmin senaryosunu okuduktan sonra, Daniel Espinosa, filme kendi kişisel damgasını vurabilmenin bir yolunu aradığını söylüyor.
“Bu senaryo gerçekçi bir bilim-kurgu hissi verdi –hatta belki bilim-gerçeklik” diyen yönetmen, bilim insanlarının Mars’ta suyun kanıtını keşfettiklerini; güneş sisteminin dışında başka yıldızların etrafında dönen binlerce gezegenin var olduğunu; ve hatta kristallerin içinde kış uykusuna yatmış 50.000 yaşında mikropların uyandığını kaydediyor.
Filmin yapımcıları; Life’ın, günümüzden yüz yıl sonra geçen bir film olmadığını, bilim-kurgu’dan çok bilim-gerçek türünde olduğunu söylüyorlar.
Filmin yapımcılarından Bonnie Curtis “Başka yaşam formları bulmaya çalışmak için Mars’a gidiyoruz. Peki ya onu gerçekten bulursak ne olur? Onunla iletişim ya da bağlantı kurabilirsek ne olur?” diye sorarak ilerlediklerini belirtiyor.
Günümüzde böyle bir haber almak insanları mutlaka heyecanlandıracaktır, ama çok da şaşırtmayabilir.
Yakın geçmişin kurgu hikayeleri, bilim sayesinde gerçeğe dönüşürken Life, TV’yi açtığımızda duyabileceğimiz gibi hissettiğimiz bir haber ile neler olabileceğini anlatıyor.
Life / Hayat, 24 Mart’ta Dünya’da ve Türkiye’de Vizyona Girecek.
* Nasa’nın websitesinde 22 Şubat tarihinde yayınlanan yeni gezegenlerin keşfini duyuran haber..
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