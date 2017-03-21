Bu Hafta 'Salon'dalar!.

|Heranherşeyolabilir
Genç, hırslı ve kesinlikle bir dahi olan Wolfgang Amadeus Mozart’ı Amadeus ile beyazperdede izleme fırsatı Salon’da
21 Mart Salı, 27-28 Mart, Pazartesi ve Salı, 19.30
Luther, Game of Thrones, NT Live: The Comedy of Errors gibi yapımlardan tanıdığımız aktör Lucian Msamati, Peter Shaffer'in kült oyunu Amadeus’ta Salieri'i canlandırıyor.
National Theatre’dan canlı olarak yayınlanan ve Southbank Senfoni Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde sahnelenen Amadeus, genç, hırslı ve kesinlikle bir dahi olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın müziğin başkenti Viyana’ya gelmesiyle gelişen olayları sahne tasvir eder.
Mozart’ın dehasından son derece etkilenen saray müzisyeni Antonio Salieri’nin onun yeteneğini destekleyecek ya da yerle bir edecek gücü vardır.
Salieri’nin Mozart'a karşı duyduğu derin kıskançlık, onun ilk önce Mozart’a daha sonra ise müziğe ve hatta Tanrı'ya savaş açmasına neden olur.
Amadeus, 1979 yılında Natonal Theatre'da yapılan galasında Olivier&Tony ödüllerini kazandıktan sonra Oscar ödüllü bir filme uyarlandı.
National Theatre’ın satış rekorları kıran, kritiklerden beş yıldız alan bu oyunu şimdi Salon ekranında. Amadeus, yüksek çözünürlüklü kaydıyla, 21 Mart Salı ve 27-28 Mart, Pazartesi ve Salı günleri Salon’a kurulacak beyaz perdede izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Etkinlik biletleri oturmalı (numarasız) 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
|Konjo
Özgür doğaçlamadan geleneksele, doğaçlamanın binbir farklı türü: Konjo feat. Serdar Ateşer
22 Mart Çarşamba, 21.30
Yerli sahnenin nadir doğaçlama topluluklarından Konjo, 2013’te Şevket Akıncı, Orçun Baştürk ve Sumru Ağıryürüyen’in bir araya gelmesiyle kuruldu.
Alper Maral, Serdar Ateşer, Amy Salsgiver gibi dikkat çekici isimlerle yurtiçi ve yurtdışında verdikleri konserlerle dikkat çektiler.
2016’da Huun Huur Tu ile gerçekleştirdikleri buluşma ve ressam Erkin Gören ile yapılandırdıkları doğaçlama tekniğiyle sahneledikleri Küçük Prens performanslarıyla radarlarını iyice genişlettiler.
Salon’da gerçekleşecek buluşmaları, Alper Maral ve Serdar Ateşer'i konuk ettikleri konserlerin canlı kayıtlarından oluşan ve Ocak ayında Müzik Hayvanı etiketiyle yayımlanan albümlerinin lansman konserlerinin ikinci ayağı niteliğinde Salon’da.
Konserin biletleri oturmalı 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
|Heranherşeyolabilir
İstanbul’dan deneysel müzik adına yepyeni bir oluşum: Heranherşeyolabilir
23 Mart Perşembe, 21.30
İstanbullu deneysel müzik ve performans ekibi Heranherşeyolabilir gerçekleşmeyen gösteriler ürettikten sonra 2013’te Gülin Kılıçay ve Öyküm Elif Erdoğan’ın müzikle yakınlaşmalarıyla doğdu, Burkay Yalnız’ın dahil olmasıyla son halini aldı.
İlk gösterilerini Mihran Tomasyan'la Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nda 2016’da sergilediler.
Olmadı Kaçarız plak şirketine dahil oldular, Barlas Tan Özemek’le beraber şarkılar yaptılar.
Kulaktan kulağa yayılan şaşırtıcı performanslarını sergilemek için Salon’a konuk oluyorlar.
Konserin biletleri ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
Türkiye’nin önde gelen caz davulcularından Ferit Odman Quintet Salon’a konuk oluyor
24 Mart Cuma, 21.30
Dünya çapında caz kritiklerince onaylı, yetkin davul tuşeleri ve hareketli swing melodileri ile tanınan davulcu Ferit Odman, 12 yaşında davul çalmaya başladı.
İsveç, İstanbul ve New York’ta önde gelen isimlerle caz eğitimini tamamladı. Terell Stafford, Vincent Herring, Brian Lynch, Anthony Wonsey ve Peter Washington ile New York’ta üç albüm kaydetti.
Bu albümlerle cazın kutsal kitabı Downbeat’ten dört yıldız, birçok caz kritiğinden de büyük övgüler aldı.
TRT Caz Orkestrası ve Kerem Görsev Trio ile çalışmalarına devam ederken, kendi grubuyla da İstanbul ve Avrupa’da birçok caz festivalinde sahne alıyor.
Şimdide Tolga Bilgin (trompet), Serkan Özyılmaz (piyano), Engin Recepoğulları (saksofon) ve Kağan Yıldız’dan (kontrbas) oluşan grubuyla Salon’un konuğu olacak.
Konserin biletleri masa 50 TL, ayakta 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
|Kolektif İstanbul
Folk cazın yerli temsilcisi Kolektif İstanbul Salon’da
25 Mart Cumartesi, 22.30
2006 yılında kurulan folk caz kolektifi Kolektif İstanbul, farklı dönemlerde farklı müzisyenlerin katılımıyla zenginleşti.
İlk albümleri ile kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandılar. Montreux Caz Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, Fira Mediterrania gibi uluslararası festivallerde performans sergilediler.
Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanladılar. Son albümleri ‘Pastırma Yazı’nı geçen sene başında yayımlayan grup, şimdi Salon’da.
Konserin biletleri ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
Bilet Bilgileri
Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)
Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.
Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.
Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org
Salon İKSV’de bu sezon da Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri izleyicilerle buluşacak.
MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.
Bowers & Wilkins de Salon İKSV’ye teknolojik destek veriyor.
Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.
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